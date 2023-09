Fed utrzymał stopy procentowe bez zmian. Koniec cyklu nie jest jednak przesądzony

Decyzja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku nie była zaskoczeniem. Stopa funduszy federalnych została utrzymana na najwyższym poziomie od 22 lat. W grze pozostaje jednak opcja jeszcze jednej podwyżki w tym roku.

Przedział stopy funduszy federalnych został utrzymany na niezmienionym poziomie 5,25-5,50% - oznajmił w komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). Wrześniowa decyzja zapadła jednogłośnie i była zgodna z oczekiwaniami rynku oraz większości analityków. W ten sposób stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały na najwyższym poziomie od stycznia 2001 roku.

Rezerwa Federalna

Tak samo jak w maju , czerwcu oraz w lipcu w komunikacie FOMC nie znalazła się fraza, która mogłaby sugerować następne podwyżki stóp procentowych. Wcześniej kierownictwo Rezerwy Federalnej otwarcie zapowiadało kolejne podwyżki stóp procentowych i faktycznie je podnosiło na każdym posiedzeniu od marca 2022 do maja 2023 roku. Zresztą cały lipcowy komunikat FOMC jest w zasadzie kopią wydania z czerwca i zawiera tylko kosmetyczne zmiany.

- Komitet pozostaje wysoce wrażliwy na ryzyka inflacyjne (…) Komitet jest silnie zobowiązany do zawrócenia inflacji z powrotem do 2-procentowego celu – te dwa „jastrzębie” zdania z lipcowego komunikatu FOMC pozostały także w jego wrześniowym wydaniu. Reszta wrześniowego komunikatu (oczywiście poza frazą o utrzymaniu stóp bez zmian) jest praktycznie kopią z lipca.

Za nami najgwałtowniejszy od ponad 40 cykl zaostrzenia polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się w marcu 2022 roku, gdy Fed wreszcie zdecydował się zerwać z polityką zerowych stóp procentowych. Potem już poszło szybko. W maju ubiegłego roku FOMC zarządził podwyżkę o 50 pb., a następnie popełnił serię czterech z rzędu podwyżek w skali 75 punktów. W grudniu ograniczył tempo podwyżek do 50 pb., a w lutym i marcu powrócił do ruchów 25-puntkowych. Także o 25 pb. FFR została podniesiona na majowym posiedzeniu Komitetu. Ostatnia podwyżka w tym cyklu miała miejsce w lipcu i także było to 25 pb.

Pauza czy koniec cyklu?

Od marca ’22 stopa funduszy federalnych została podniesiona o 525 pb. i tym samym jest to najgwałtowniejszy cykl podwyżek od 1981 roku. Wtedy posunięcia Fedu pod wodzą Paula Volckera doprowadziły do trwałego zduszenia inflacji kosztem dwóch bolesnych recesji. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. na posiedzenie. Tym razem już rok temu przedział stopy funduszy federalnych przewyższył maksimum cyklu z lat 2015-18. A w lipcu przewyższyły szczyt z cyklu zakończonego w 2006 roku, w szczycie bańki mieszkaniowej.

Z wrześniowych „fedokropek” wynika, że w łonie Komitetu wciąż istnieje większość opowiadająca się za jeszcze jedną, 25-punktową, podwyżką stopy funduszy federalnych w tym roku. Podobnie sytuacja prezentowała się w lipcu. Jednakże teraz większa liczba decydentów przychyla się do poglądu przewodniczącego Powella, który chciałby utrzymać stopy procentowe „wyżej na dłużej”. Względem czerwca pożądany przez większość w FOMC poziom stopy funduszy federalnych na koniec 2024 roku podniósł się z 4,6% do 5,1%. To dość istotna zmiana. Wyższa jest także projekcja na rok 2025 (także o 50 pb. - z 3,4% do 3,9%).

Rezerwa Federalna

Wyraźnej poprawie uległy też projekcie makroekonomiczne członków Komitetu. Mediana prognoz tegorocznego wzrostu PKB została podniesiona z 1,0% do 2,1%, a przyszłorocznego z 1,1% do 1,5%. Z kolei oczekiwana w tym roku stopa bezrobocia ma wynieść 3,8% (wobec 4,1% spodziewanych w czerwcu) oraz 4,1% rok później (wobec 4,5% w czerwcowej projekcji). Bez większych zmian pozostały za to prognozy względem inflacji, która ma powrócić do 2-procentowego celu dopiero w roku 2026. To dość odległa perspektywa, nawet w horyzoncie decyzyjnym polityki pieniężnej. Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby słabsze od oczekiwań rynku obniżki stóp procentowych w latach 2024-25.

Rezerwa Federalna

Równocześnie od czerwca ubiegłego roku prowadzony jest program „ilościowego zacieśniania” (QT) polityki monetarnej w USA. W ramach QT od września Fed redukuje swoją sumę bilansową w tempie 95 mld USD miesięcznie, zmniejszając w ten sposób nadmierne rezerwy bankowe i efektywnie „odsysając” dolary z rynku finansowego. Więcej o QT pisaliśmy w tekście zatytułowanym „Czy Fed zmierza do złamania rynku akcji?”.

Warto przy tym odnotować, że stopa funduszy federalnych w USA jest już wyraźnie wyższa od inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy. W sierpniu inflacja CPI przyspieszyła do 3,7% względem 3,2% odnotowanych w lipcu. Problemem wciąż pozostaje wysoka (ale malejąca) inflacja bazowa (4,3% w sierpniu), która też powinna się obniżać w najbliższych miesiącach. Kierownictwo Fedu chce mieć jednak pewność, że inflacja zostanie zduszona trwale i że możliwie szybko powróci do 2-procentowego celu. Tak czy inaczej realna stopa procentowa (liczona ex post) jest już wyraźnie dodatnia.

Następne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zaplanowane jest na przełom października i listopada. Przed publikacją wrześniowego komunikatu FOMC rynek terminowy na ok. 27% wyceniał szanse „haloweenowej” podwyżki stóp procentowych. Bazowy scenariusz zakładał, że podwyżka lipcowa zakończyła cykl i że w 2024 roku stopa funduszy federalnych będzie już obniżana.