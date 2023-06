Fed robi „pauzę” w cyklu. Więcej podwyżek już nie będzie?

Federalny Komitet Otwartego Rynku po raz pierwszy od stycznia 2022 roku zdecydował się na brak podwyżki stóp procentowych. Oznacza to, że stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian na najwyższym poziomie od 2007 roku.

fot. MDart10 / / Shutterstock

Przedział stopy funduszy federalnych został dziś utrzymany na poziomie 5,00-5,25% - oznajmił w komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). Czerwcowa decyzja zapadła jednogłośnie i była zgodna z oczekiwaniami rynku oraz większości analityków. W ten sposób stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały na najwyższym poziomie od września 2007 roku.

Rezerwa Federalna

Podobnie jak w maju w komunikacie FOMC nie znalazła się fraza, która mogłaby sugerować następne podwyżki stóp procentowych. Taka treść komunikatu stoi w sprzeczności z oczekiwaniami rynku terminowego, który na blisko 60% wyceniał szanse 25-punktowej podwyżki stopy funduszy federalnych na lipcowym posiedzeniu FOMC.

Za nami najgwałtowniejszy od ponad 40 cykl zaostrzenia polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się w marcu 2022 roku, gdy Fed wreszcie zdecydował się zerwać z polityką zerowych stóp procentowych. Potem już poszło szybko. W maju ubiegłego roku FOMC zarządził podwyżkę o 50 pb., a następnie popełnił serię czterech z rzędu podwyżek w skali 75 punktów. W grudniu ograniczył tempo podwyżek do 50 pb., a w lutym i marcu powrócił do ruchów 25-puntkowych. Także o 25 pb. FFR została podniesiona na poprzednim posiedzeniu Komitetu.

Powell: Sensowne byłoby, gdyby stopy w USA nadal rosły, ale w bardziej umiarkowanym tempie

Sensowne byłoby, gdyby stopy procentowe w USA nadal rosły, ale w bardziej umiarkowanym tempie - poinformował prezes Fedu Jerome Powell podczas środowej konferencji po posiedzeniu Rezerwy.

"Może sensowne byłoby, gdyby stopy nadal rosły, ale w bardziej umiarkowanym tempie. Jeszcze jedno chcę podkreślić, a mianowicie, że decyzja podjęta dzisiaj przez komisję dotyczyła tylko tego spotkania. Nie podjęliśmy żadnej decyzji co do tego, co stanie się na następnym spotkaniu. (…) O lipcu powiedziałbym dwie rzeczy. Po pierwsze, decyzja nie została podjęta. Po drugie, spodziewam się, że będzie to pełne dyskusji posiedzenie" - powiedział prezes Fedu.

„Wydaje nam się, że łagodzenie tempa podwyżek stóp w miarę zbliżania się do docelowego poziomu stóp ma sens. Decyzja o rozważeniu niepodwyższenia stopy na każdym posiedzeniu i utrzymaniu stóp procentowych na tym posiedzeniu jest kontynuacją tego procesu. Główną kwestią, na której się teraz koncentrujemy, jest określenie zakresu dodatkowego zaostrzenia polityki, które może być odpowiednie, aby z czasem przywrócić inflację do 2 proc. Tak więc tempo ewentualnego wzrostu stóp proc. i ostateczny poziom podwyżek to są zupełnie inne zmienne, biorąc pod uwagę, jak daleko zaszliśmy” – dodał.

Najsilniejsze zacieśnienie polityki od czasów Volckera

Łącznie od marca ’22 stopa funduszy federalnych została podniesiona o 500 pb. i tym samym jest to najgwałtowniejszy cykl podwyżek od 1981 roku. W poprzednich dwóch cyklach zacieśniania polityki monetarnej (w latach 2004-06 i 2015-18) stopy były podnoszone tylko po 25 pb. na posiedzenie. Już we wrześniu podwyżce przedział stopy funduszy federalnych przewyższył maksimum cyklu z lat 2015-18. A teraz wyrównały najwyższy poziom od września 2007 roku.

Równocześnie od czerwca ubiegłego roku prowadzony jest program „ilościowego zacieśniania” (QT) polityki monetarnej w USA. W ramach QT od września Fed redukuje swoją sumę bilansową w tempie 95 mld USD miesięcznie, zmniejszając w ten sposób nadmierne rezerwy bankowe i efektywnie „odsysając” dolary z rynku finansowego. Więcej o QT pisaliśmy w tekście zatytułowanym „Czy Fed zmierza do złamania rynku akcji?”.

Warto odnotować, że stopa funduszy federalnych w USA jest już wyższa od inflacji CPI za ostatnie 12 miesięcy. W maju Biuro Statystyki Pracy oszacowało inflację CPI na 4,0%. Oznacza to, że w największej gospodarce świata realna stopa procentowa (liczona ex post) jest już wyraźnie dodatnia. W ciągu ostatnich kilku dekad żaden z cykli podwyżek stóp w USA nie zakończył się na poziomie niższym od bieżącej inflacji.

Ale fedokropki zwiastują jeszcze dwie podwyżki

Zaskoczeniem dla rynku był jednak układ tzw. fedokropek. Z rozkładu pożądanego przez członków FOMC poziomu stóp procentowych na koniec 2023 roku wynika, że do końca roku większość decydentów chciałoby podnieść stopy procentowe o 50 pb. Oznaczałoby to dwie podwyżki po 25 pb. każda.

Rezerwa Federalna

Tymczasem rynek terminowy zakładał, że FOMC zdecyduje się co najwyżej na jeden ruch o 25 pb. Tak „jastrzębie” nastawienie członków Komitetu w zasadzie wyklucza (przynajmniej w tym momencie) jakiekolwiek obniżki kosztów kredytu w 2023 roku. I chyba właśnie to Fed chciał dziś zasygnalizować inwestorom.

Wyraźnej poprawie uległy także projekcie makroekonomiczne FOMC. Mediana prognoz dla tegorocznego wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych została podniesiona do 1,0% wobec 0,4% w marcu. Oczekiwana stopa bezrobocia to 4,1% względem 4,5% w projekcji sprzed trzech miesięcy. W górę (z 3,6% do 3,9%) poszła także mediana prognoz dla tegorocznego bazowego deflatora wydatków konsumenckich (PCE core) – czyli preferowanej przez Fed miary inflacji. Takie prognozy są spójne z kolejnymi podwyżkami stopy funduszy federalnej w drugiej połowie roku.

O 20:30 rozpocznie się konferencja prasowa przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella.

Następne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zaplanowane jest na 25-26 lipca.