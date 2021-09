Jest decyzja RPP. Stopy bez zmian

fot. Krystian Maj / / FORUM

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na rynku wciąż żywe są spekulacje, że do zerwania z polityką zerowych stóp procentowych może dojść „już” w listopadzie.

Decyzją RPP na wrześniowym posiedzeniu pozostawiono stopy procentowe na poziomach ustanowionych pod koniec maja 2020 r. Takiego scenariusza spodziewała się znaczna większość rynkowych analityków.

Poszczególne stopy procentowe NBP nadal kształtują się więc następująco:

stopa referencyjna: 0,10 proc. w skali rocznej

stopa lombardowa: 0,50 proc. w skali rocznej

stopa depozytowa: 0,00 proc. w skali rocznej

stopa redyskonta weksli: 0,11 proc. w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli: 0,12 proc. w skali rocznej

Na ostatnie zmiany stóp procentowych RPP zdecydowała się wiosną ubiegłego roku – doszło do nich 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 r. Łącznie stopa referencyjna obniżona została z 1,50 proc w pobliże zera, do najniższych wartości w historii. Działania te, połączone m.in. ze skupem aktywów (QE), motywowane były i nadal są walką z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Skutkiem niższych stóp procentowych są jednak m.in. niskie oprocentowanie lokat czy niemal brak atrakcyjnych ofert kont osobistych (niskie stopy procentowe banki rekompensują sobie prowizjami i opłatami).

Inflacja znacząco przekracza cel NBP

Od kilku miesięcy mamy w Polsce do czynienia z sytuacją, gdy inflacja CPI bardzo znacząco przekracza cel Narodowego Banku Polskiego. NBP definiuje „stabilność cen” jako ich średni wzrost o 2,5% rocznie z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy w górę i w dół. Tymczasem od marca koszyk cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) drożeje w tempie ponad 3% w skali roku, a od lipca inflacja cenowa w Polsce przekracza 5%. W sierpniu inflacja CPI sięgnęła 5,4% i była najwyższa od 20 lat. Pomijając odczyt za luty 2021 (2,4%), grudzień 2020 (2,4%) i październik 2019 (2,5%) po raz ostatni wskaźnik CPI mieścił się w celu inflacyjnym w maju 2019 roku.

Co więcej, taki stan rzeczy najprawdopodobniej utrzyma się także w kolejnych kwartałach. Według ekonomistów pod koniec roku inflacja może zbliżyć się do 6% i dopiero w 2022 roku zacznie się powoli obniżać. Nadal będzie jednak przekraczać 2,5-procentowy cel. Nawet lipcowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego zakłada, że w przyszłym roku roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,5-4,1%. A to już prognoza bazująca na mocno nieaktualnych danych. Listopadowa projekcja powinna pokazać, że inflacja CPI także w 2022 roku najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej dopuszczalnego pasma wahań.

Rada przypomina jednak, że "ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne".

Rada liczy, że inflacja jest przejściowa

Do inflacji Rada odniosła się także w opublikowanym po środowej decyzji komunikacie. - Podwyższona inflacja w znacznym stopniu wynika ze wzrostu cen paliw związanego z wyraźnie wyższymi niż przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych, a także ze wzrostu cen żywności. Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest nadal podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki, które – podobnie jak wzrost cen surowców – są niezależne od krajowej polityki pieniężnej. W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii oraz kosztów transportu międzynarodowego i przejściowe zakłócenia w globalnych sieciach dostaw - poinformowała RPP.

- Wyżej wymienione czynniki przyczynią się prawdopodobnie do utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu części czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji. Kształtowanie się inflacji w przyszłym roku będzie zależało od trwałości ożywienia koniunktury, w tym od sytuacji na rynku pracy po zakończeniu programów pomocowych. Jak wskazano w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021, inflacja, ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe, może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. Prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie - dodano.

To właśnie powyższym tłumaczony jest brak podwyżki stóp. Jednocześnie w komunikacie czytamy, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

Podsumowując kluczowe wnioski płynące z komunikatu opublikowanego przez Radę są podobne do tych, które prezentowano w sierpniowym komunikacie.

W czwartek Glapiński

Podobnie jak w miesiącach ubiegłych (i wbrew przedpandemicznym standardom), nie odbędzie się dziś konferencja prasowa z udziałem prezesa NBP oraz dwóch innych członków Rady. Zamiast tego, Adam Glapiński w czwartek o 15:00 odpowie na pytania wyselekcjonowanych dziennikarzy. Więcej o komunikacji w wykonaniu banku centralnego przeczytasz w artykule „Ekonomiści: NBP poprawił komunikację, ale konferencje "na żywo" są lepsze”.

Warto także dodać, że znów kontrowersje wzbudziła godzina ogłoszenia decyzji. Po raz drugi w historii ogłoszenie nastąpiło po godzinie 18. Co istotne, godzina publikacji nie jest podawana z odpowiednim wyprzedzeniem (następuje to tuż przed pojawieniem się decyzji), de facto więc rynki, analitycy i dziennikarze cały dzień spędzają "siedząc na szpilkach". Wiele zachodnich banków zdołało wypracować standardy publikowania decyzji o konkretnej, określonej godzinie. U nas nadal jest to niestety problemem.

Następne posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się 6 października, a kolejne 3 listopada. W międzyczasie swoje decyzje ogłoszą Rezerwa Federalna (22 września) oraz Europejski Bank Centralny (9 września oraz 28 października), na których swoje posunięcia chce wzorować NBP.

