RPP znów nie zmieniła stóp procentowych. Cykl podwyżek oficjalnie zakończony?

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej po raz ósmy z rzędu opowiedziała się za utrzymaniem stóp procentowych NBP na dotychczasowych poziomach.

Środowa decyzja była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. – czyli na najwyższym poziomie od ponad 20 lat. Pozostałe stopy procentowe banku centralnego również nie zostały zmienione i będą nadal kształtować się następująco:

stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,75 proc.),

stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 7,25 proc.),

stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),

stopa redyskonta weksli: 6,8 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,8 proc.),

stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,85 proc.).

Od października większość członków Rady Polityki Pieniężnej konsekwentnie odmawia dalszych podwyżek kosztów kredytu. W tym czasie inflacja CPI w Polsce podniosła się z 17,2% (wrzesień ’22) do najwyższego poziomu od 26 lat (18,4%) w lutym tego roku. W marcu roczna dynamika indeksu cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) obniżyła się do 16,1%, a w kwietniu spadła do 14,7%.

Po 11 podwyżkach z rzędu w październiku 2022 r. większość RPP (za wyjątkiem trójki wybranej przez Senat) opowiedziała się przeciw kolejnym podwyżkom kosztu pieniądza i od tamtej pory stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionych poziomach, wyraźnie poniżej bieżącej jak i oczekiwanej inflacji CPI.

Do tej pory w oficjalnych publikacjach Rady nie znalazła się informacja o formalnym zakończeniu cyklu podwyżek, choć faktycznie został on niemal z pewnością zakończony jesienią 2022 roku. Majowy komunikat RPP ma zostać opublikowany o 16:00.

Większość członków Rady opowiada się przeciwko dalszemu zacieśnieniu polityki pieniężnej pomimo bardzo wysokiej, uporczywej i "lepkiej" inflacji, odkotwiczonych oczekiwań inflacyjnych Polaków oraz prognoz wskazujących, że wskaźnik CPI nie powróci do pożądanego poziomu do końca 2025 r.

Przed wybuchem pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej zbierała się na posiedzeniach dwudniowych. Od połowy marca 2020 r. posiedzenia były jednodniowe, na co narzekali niektórzy członkowie RPP. W styczniu sytuacja wróciła do normy. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na poniedziałek i wtorek 5-6 czerwca 2023 roku.

Terminy posiedzeń RPP w 2023 r. styczeń 3-4 (wtorek-środa) luty 7-8 (wtorek-środa) marzec 7-8 (wtorek-środa) kwiecień 4-5 (wtorek-środa) maj 9-10 (wtorek-środa) czerwiec 5-6 (poniedziałek-wtorek) lipiec 5-6 (środa-czwartek) sierpień 21 (poniedziałek)* wrzesień 5-6 (wtorek-środa) październik 3-4 (wtorek-środa) listopad 7-8 (wtorek-środa) grudzień 5-6 (wtorek-środa) * - posiedzenie niedecyzyjne

NBP był jednym z pierwszych banków centralnych, który zakończył cykl podwyżek stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna jeszcze tydzień temu dokonała podwyżki stóp procentowych, nieoficjalnie sygnalizując zakończenie cyklu na poziomie 5,00-5,25% – a więc najwyższym od 2007 roku. Także Europejski Bank Centralny w zeszłym tygodniu „dołożył” kolejne 25 pb. Oczekuje się, że EBC dokona jeszcze dwóch podwyżek (po 25 pb. każda) w czerwcu i lipcu. Ruch w górę (także w wymiarze 25 pb.) w czwartek oczekiwany jest także w przypadku Banku Anglii.

Ciekawa sytuacja miała miejsce w Czeskim Banku Narodowym, który na majowym posiedzeniu o mało co nie powrócił do zakończonego latem ubiegłego roku cyklu podwyżek. Wniosek o podwyżkę stopy procentowej przepadł różnicą zaledwie jednego głosu (3 do 4). To o tyle ciekawe, że inflacja CPI w Czechach w ostatnich miesiącach spada równie szybko jak w Polsce, a dodatkowo nasi południowi sąsiedzi od jesieni notują malejącą inflację bazową (która u nas wciąż rośnie).