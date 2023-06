Decyzja RPP: nikt nie spodziewał się zmiany stóp procentowych

We wtorek decyzja RPP. Co ze stopami procentowymi? 6 czerwca RPP podejmie decyzję dotyczącą stóp procentowych. W maju po raz ósmy Rada zdecydowała o braku podwyżek, czy oznacza to zakończenie cyklu? Przekonamy się po południu we wtorek. Ostatnio coraz głośniej niektórzy członkowie RPP mówią wręcz o obniżkach stóp - w tej kwestii jednak ekonomiści nie mają wątpliwości.