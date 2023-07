Stopy procentowe w strefie euro wyrównały szczyt z 2008 roku

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego nie zaskoczyła rynku i podniosła stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych. W rezultacie koszty kredytu w strefie euro wyrównały „górkę” z roku 2008.

fot. Ungvari Attila / / Shutterstock

- Inflacja w dalszym ciągu się obniża, ale według przewidywań nadal zbyt długo będzie za wysoka. Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych.

Od 2 sierpnia stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wzrośnie do 4,25 proc., stopa kredytu w banku centralnym do 4,50 proc., a stopa depozytu do 3,75 proc. We wszystkich przypadkach jest to podwyżka o 25 pb. Jest to najwyższy poziom stóp procentowych w strefie euro od 2008 roku. Decyzja była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami rynkowych ekonomistów.

Ponadto Rada Prezesów zdecydowała także, że oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie wynosić 0%. Ta decyzja ma zabezpieczyć skuteczną transmisję polityki pieniężnej oraz zapewnienie pełnego oddziaływania decyzji w sprawie stóp procentowych na rynki pieniężne.

To już dziewiąta podwyżka kosztu pieniądza w EBC z rzędu. Rada Prezesów rozpoczęła cykl zacieśnienia polityki pieniężnej rok temu, podnosząc stopy po raz pierwszy od ponad dekady, o 50 pb. We wrześniu zdecydowała się na przyspieszenie tempa podwyżek do 75 pb. Miesiąc później ogłosiła analogiczny ruch. W grudniu zwolniła do 50 pb., a kolejne "pięćdziesiątki" dorzuciła w lutym i marcu. W maju tempo zaostrzania polityki monetarnej zostało ograniczone do podwyżki o 25 pb. i tyle samo wyniosło w czerwcu.

- Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych nadal będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej - wskazała Rada Prezesów.

Ilościowe zacieśnienie ruszyło pełną parą

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, w miarę jak Eurosystem nie reinwestuje wszystkich spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych. Od lipca 2023 Rada Prezesów zaprzestała reinwestycji w ramach programu APP.

Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP będą reinwestowane "co najmniej do końca 2024", a "wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej". Rada Prezesów nadal będzie "stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej" - głosi lipcowy komunikat.

Inflacja w strefie euro wciąż znacząco powyżej celu

Władze EBC decydują się na zacieśnianie polityki pieniężnej w obliczu bardzo wysokiej, choć zwalniającej inflacji w strefie euro. W czerwcu inflacja HICP w eurolandzie wprawdzie obniżyła się do 5,5%, ale to wciąż poziom niemal trzykrotnie przewyższający 2-procentowy cel EBC. Co więcej, odnotowano delikatny wzrost inflacji bazowej, która podniosła się do 5,4% względem 5,3% odnotowanych w maju oraz 5,6% w kwietniu i rekordowych 5,7% w marcu. To pokazuje, że presja cenowa w eurolandzie wciąż jest daleka od wygaszenia.

Z czerwcowej projekcji przygotowanej przez ekonomistów z EBC wynika, że przynajmniej do 2025 r. średnioroczna inflacja w eurozonie będzie nadal przekraczać cel banku. W tym roku ma sięgnąć średnio 5,4 proc., w 2024 r. 3,0 proc., by rok później obniżyć się do 2,2 proc. Podobną ścieżką powinna podążyć inflacja bazowa: schodząc z 5,1 proc. w tym roku, przez 3,0 proc. w kolejnym, do 2,3 proc. w 2025 r.

Dzień wcześniej amerykańska Rezerwa Federalna także zdecydowała się na 25-punkotwą podwyżkę stóp, które za Atlantykiem wyniesiono do najwyższego poziomu od 2001 roku. Prezes Fedu Jerome Powell nie stwierdził jednoznacznie, czy to zakończenie cyklu, ani czy zdecyduje się na kolejne podwyżki ceny pieniądza.

Następne posiedzenie Rady Prezesów EBC odbędzie się 14 września. Z kolei władze Rezerwy Federalnej zbiorą się ponownie dopiero na 19-20 września.