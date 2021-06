EBC nie ruszył stóp i nadal będzie „drukował” pieniądze

fot. Sepp Spiegl/Ropi / / Reuters

Podobnie jak na poprzednich posiedzeniach Rady Prezesów także i dziś nie zapadła decyzja o zmianie stóp procentowych i skali prowadzonych przez siebie programów skupu obligacji (QE).

- Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów zdecydowała utrzymać bardzo łagodne nastawienie swojej polityki pieniężnej. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym, jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – czytamy w czerwcowym komunikacie Rada Prezesów EBC, organie decydującym o polityce monetarnej strefy euro.

Jak dodano, „Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc., oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej”.

Dodajmy, że w maju inflacja HICP w strefie euro po raz pierwszy od jesieni 2018 roku nieznacznie przekroczyła cel inflacyjny EBC, przyspieszając do 2,0% wobec 1,6% odnotowanych w kwietniu. Cel inflacyjny europejskich władz monetarnych mówi o inflacji znajdującej się „blisko, ale poniżej” 2% rocznie.

Podobnie jak w ostatnich miesiącach, inwestorzy nie oczekiwali od EBC cięcia stóp procentowych. Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie najniższy w historii – w trakcie pandemii nie sięgnięto po jeszcze niższe ich wartości, w przeciwieństwie do USA, Wielkiej Brytanii czy wielu innych krajów, w tym Polski.

W dzisiejszym komunikacie EBC utrzymał też w mocy wartość programu skupów aktywów. Jeszcze w grudniu, zgodnie z oczekiwaniami rynku, bank centralny strefy euro zwiększył skalę programu pandemicznych zakupów obligacji (PEPP) o kolejnych 500 mld euro, do 1,85 bln euro. Było to wtedy drugie rozszerzenie programu – pierwsze miało miejsce w czerwcu 2020. Program ma potrwać „co najmniej do końca marca 2022 roku” i tak długo, jak Rada Prezesów nie uzna, że „kryzysowa fala pandemii dobiegła końca”. EBC utrzymał także postanowienia dotyczące reinwestowania wpływów z tytułu skupowanych obligacji co najmniej do końca 2023 r.

Nadal też będą prowadzone zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Program APP nie ma określonego z góry czasu trwania. Ponadto EBC nadal będzie dostarczać znaczną ilość płynności poprzez operacje refinansujące (TLTRO III).

Więcej o dzisiejszej decyzji Rady Prezesów EBC o 14:30 opowie prezes Christine Lagarde, która pojawi się na konferencji prasowej.

KK/MZ