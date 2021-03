Oszuści podszywają się pod Decathlon. Fałszywe kody rabatowe krążą w sieci

fot. Toni Genes / Shutterstock

Oszuści ponownie podszywają się pod Decathlon. Wysyłają fałszywe zaproszenia do odebrania rabatu na zakupy w postach zmieszczonych na Facebooku. Cyberprzestępcy zbierają dane osobowe potencjalnych ofiar.

"Jest nasze 45 urodziny! 45 szczęśliwców otrzyma darmowy kupon Decathlon. Rozdajemy 45 sztuk tego kupony Decathlon! Kliknij tutaj i pobierz swoje teraz" – cyberprzestępcy kuszą rzekomą okazją otrzymania promocyjnego kuponu na zakupu w sklepie Decathlon (zachowano pisownię oryginalną - przyp. red.). O oszustwie jako pierwszy poinformował serwis dobreprogramy.pl.

Fałszywe posty tworzy profil Decathlon_Polska na portalu społecznościowym Facebook.To nie jest odosobniony przypadek kiedy pod firmę podszywają się wirtualni przestępcy. Rok temu oszuści kusili z okazji rzekomej 28 rocznicy urodzin sklepów Decathlon.

W fałszywej wiadomości zawarty jest link, po kliknięciu użytkownik zostaje przekierowany do strony, gdzie otrzymuje krótką ankietę do wypełnienia. Ofiara oszustwa proszona jest o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia oraz wyrażenia zgód marketingowych. Na podstawie tych danych przestępcy jeszcze nie wykradną potencjalnej ofierze dostępu do bankowości online.

To może być dopiero pierwszy krok ataku. Na podstawie zebranych informacji przestępcy mogą podszywać się pod banki lub inne instytucje i próbować zyskać zaufanie swoich ofiar. Fałszywy pracownik rzekomego banku brzmi bardziej wiarygodnie kiedy posiada część danych osobowych.

