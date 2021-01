Debiuty na GPW w 2021 r. Blisko 30 producentów gier idzie na giełdę

Huuuge

Rok 2021 może być najlepszym od lat pod względem liczby debiutów na polskiej giełdzie. Przedstawiamy listę blisko 30 producentów gier, którzy planują debiut na GPW lub NewConnect w najbliższym czasie.

Pod względem liczby debiutów, w ostatnich latach na polskiej giełdzie panowała ogromna posucha i więcej spółek "uciekało" z GPW, niż na nią przychodziło. Ten rok może się okazać przełomowy i niewykluczone, że na giełdzie zadebiutuje najwięcej spółek od lat. Już od początku roku na główny rynek GPW trafiły Answear.com oraz Photon Energy (przejście z rynku NewConnect). Natomiast na tak zwanej małej giełdzie pojawiły się spółki United Label i Incuvo.

Kolejnych podmiotów zapowiadających debiut są w tej chwili dziesiątki. Prawdopodobnie nie każdej z nich uda się to osiągnąć już w obecnym roku, ale niewykluczone, że w międzyczasie pojawią się inni, o których na razie jest nieco ciszej. Na liście planujących debiut na GPW królują przede wszystkim producenci gier. Sprawdzamy, którzy przedstawiciele tej branży mogą pojawić się na giełdzie już w 2021 roku.

Huuuge Games

Blisko debiutu na głównym rynku GPW jest Huuuge Games, które ogłosiło już zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Spółka szacuje, że wpływy z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD, a środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie potencjalnych akwizycji i inwestycji. Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry "social casino".

Strategia Huuuge opiera się na filarach "Buduj i Kupuj". Spółka planuje koncentrować się m.in. na rozszerzaniu działalności w segmencie gier casual i wzmacnianiu podstawowej oferty. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. grupa posiadała 4,74 mln aktywnych użytkowników na miesiąc w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019.

Games Incubator

Nieco tylnymi drzwiami na głównym rynku może się znaleźć również Games Incubator, który m.in. wraz z PlayWayem podpisał list intencyjny z zamiarem nabycia udziałów w notowanej na GPW spółce Platynowe Inwestycje. Dodano, że inwestorzy wyrażają zamiar przeniesienia własności niektórych gier i trailerów, które posiadają w swoim portfolio na giełdową spółkę. Gdyby tak się stało, to można by to nazwać pewnego rodzaju odwrotnym przejęciem, dzięki któremu na giełdzie pojawiłby się nowy producent gier.

"Strony podpisujące list intencyjny deklarują zamiar powołania nowej rady nadzorczej, która następnie powoła nowy zarząd posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw spółki z branży gamingowej. Ponadto strony oświadczyły, iż będą dążyć do zawarcia umów sprzedaży oraz objęcia akcji serii H do dnia 31 stycznia 2021 roku" - napisano w komunikacie.

Transfery z NewConnect

Dla formalności należy wymienić tu także spółki, które rozważają przenosiny z NewConnect na główny rynek GPW. Z debiutem giełdowym mamy tu do czynienia tylko na papierze, choć dla tych podmiotów byłoby to z pewnością istotne wydarzenie. Główny rynek, poza większą rozpoznawalnością, umożliwia m.in. inwestowanie w takie spółki przez fundusze, które zwykle nie mogą nabywać udziałów w pomiotach z NewConnect.

Nad przenosinami z małej giełdy myślą chociażby Creepy Jar (kapitalizacja 801 mln zł), Bloober Team (378 mln zł), Movie Games (289 mln zł), Carbon Studio (108 mln zł), SimFabric (144 mln zł) czy też Cherrypick Games (61 mln zł). Wciąż skromna liczba producentów gier na głównym rynku może zatem wyraźnie się powiększyć.

Atomic Jelly

Na NewConnect trafić za to w tym roku może spółka Atomic Jelly, która złożyła wniosek o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku publicznym i czeka na zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez GPW. W 2019 roku studio pozyskało 2,4 mln zł w ramach kampanii crowdfundingowej. Fundusze przeznaczono m.in. na wydanie siedmiu preprodukcji, w tym "Truck Mechanic: Dangerous Paths". Premiera tytułu zaplanowana jest na drugi kwartał 2021 roku.

Atomic Jelly rozwija również swoją działalność wydawniczą. Strategia spółki zakłada wydawanie 1-2 średniobudżetowych gier rocznie, z czego produkcja przynajmniej jendej gry będzie samodzielna. Jednocześnie studio chce poszerzać paletę platform gier z PC do konsol takich jak Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox.

Baked Games

Do grona spółek publicznych w pierwszym półroczu 2021 roku dołączyć może również Baked Games, producent i wydawca gier mobilnych i PC z grupy PlayWay. W najbliższym czasie na rynku ma się pojawić prolog flagowego projektu spółki – „Prison Simulator”. Pełna wersja gry będzie dostępna w pierwszej kolejności na PC, a docelowo także na konsole i platformy VR-owe.

Model biznesowy Baked Games oparty jest na produkcji własnych tytułów oraz wydawaniu kilku gier rocznie. Obecnie w portfolio spółki znajduje się kilka, nieogłoszonych jeszcze, autorskich produkcji. Do końca pierwszego kwartału 2021 roku, studio planuje prezentację pięciu pre-produkcji. W celu dywersyfikacji działalności spółka będzie prowadzić także działalność portowo-wydawniczą.

Brave Lamb Studio

Brave Lamb Studio jest młodą spółką, która skupia się na tworzeniu gier premium indie. Studio tworzą specjaliści pracujący wcześniej dla takich firm jak Techland, Flying Wild Hog czy CI Games. Znaczącym udziałowcem jest notowana na NewConnect spółka Movie Games, która też jest wydawcą pierwszego projektu Brave Lamb – gry „Field Hospital”.

Premiera gry zaplanowana jest na IV kwartał 2022 roku na wszystkie dostępne platformy sprzedażowe. Budżet pierwszej gry studia wyniesie 4 mln zł, a spółka zakładała pozyskanie środków na projekt z emisji akcji. W III kwartale 2021 roku Brave Lamb rozpocznie ponadto kampanię na Kikstarterze. W planach jest jak najszybsze wejście na NewConnect.

ConsoleWay

Również ConsoleWay z grupy Ultimate Games planuje debiut na NewConnect w 2021 roku. Wejście na giełdę ma być poprzedzone emisją akcji, która planowana jest na pierwszy kwartał tego roku. ConsoleWay specjalizuje się w tzw. portowaniu, czyli tworzeniu wersji istniejących gier na konsole. Firma działa od lipca 2020 roku. "Docelowo zamierzamy portować rocznie trzy do czterech większych tytułów i kilka mniejszych produkcji rocznie" - mówi prezes Grzegorz Misztal.

Spółka podaje, że w 2021 roku będzie dostosowywać do wymagań konsol PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch takie tytuły jak: "Builders of Egypt", "Uboat", "Thief Simulator 2" oraz "Ultimate Fishing Simulator 2". ConsoleWay planuje również realizację projektów na nową generację konsol PlayStation i Xbox.

EpicVR

W tym roku procedurę przekształcenia w spółkę akcyjną rozpocząć ma także Epic VR. W następnej kolejności studio planuje emisję akcji, a na przełomie 2021/2022 roku zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Do tego czasu chce mieć w swoim portfolio produkcyjnym kilka zrealizowanych produkcji.

Epic VR działa na rynku od 2013 roku. To twórca technologii i aplikacji VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość). Spółka dostarcza szyte na miarę rozwiązania dedykowane technologii VR oraz AR m.in. dla przemysłu, branży ubezpieczeniowej, logistycznej, czy szkoleniowej. Niedawno spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu działalności w segmencie gier wideo.

Far From Home

Far From Home to kolejna spółka, która nie wydała jeszcze żadnej gry, a już ogłosiła plany debiutu giełdowego. Wrocławskie studio tworzą pracownicy zatrudnieni wcześniej m.in. przez Techland, Larian Studios, The Farm 51 czy Bloober Team. Spółka chce skupić się na "tworzeniu gier akcji z rozwiniętymi elementami narracyjnymi".

Pierwszą grą Far From Home ma być "Project Oxygen". To robocza nazwa zaawansowanego symulatora przetrwania w postapokaliptycznym świecie. Budżet gry ma wynieść 5 mln zł. Jej premiera w wersji Early Access na platformie Steam ma się odbyć w pierwszej połowie 2022 roku.

Forestlight Games

Forestlight Games, producent i wydawca gier na komputery stacjonarne i konsole z grupy PlayWay, w 2020 roku pozyskał od inwestorów 1,9 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na wsparcie prac spółki nad dwoma tytułami, czyli "The Pope: Power & Sin" i "Rollercoaster Mechanic". Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect w I połowie 2021 roku.

Studio specjalizuje się w grach na komputery i konsole. Spółka powstała w 2017 roku, jednak pod koniec 2019 zmienił się zarząd i kluczowe osoby w spółce oraz rozpoczęto produkcję „Wedding Designer”.

Fuero Games

Zadebiutować na NewConnect chce także Fuero Games, które w przeszłości odpowiedzialne było za produkcję mobilnej wersji „Wiedźmina”. W 2021 roku światło dzienne ma ujrzeć pierwsza duża autorska gra studia – "Bushy Tail".

Według nowej strategii, zespół dedykowany tytułom mobilnym ma pracować nad co najmniej dwoma nowymi prototypami miesięcznie. Będą to głównie tytuły z gatunku hybrid-casual, które dzięki swojej przystępności mają trafić do szerokiego grona użytkowników.

Kolejnym filarem działalności Fuero Games jest rozbudowa autorskiej technologii WhatTheBug.io, która automatyzuje testowanie gier mobilnych. Narzędzie będzie dostępne jako usługa w chmurze w tzw. formule Software-as-a-Service.

Hydra Games

W najbliższym czasie można również oczekiwać debiutu na giełdzie spółki Hydra Games. 17 grudnia 2020 roku studio udostępniło graczom "Don’t Be Afraid", przygodówkę z elementami horroru. Wpływy ze sprzedaży zwróciły spółce koszty tytułu zaledwie po 5 dniach od premiery, a gra zbiera pozytywne oceny. Wiosną 2021 roku, w ramach promocji tytułu, spółka wypuściła już samodzielny i darmowy dodatek – "The First Toy". Główny tytuł będzie portowany na PC, konsole Play Station, Nintendo oraz Xbox.

Pierwszą grą wydaną przez Hydra Games było z kolei "The Last Show of Mr. Chardish", nastawione na narrację i wpisujące się w gatunek gier przygodowych. Produkcja również zebrała bardzo wysokie oceny. W pierwszym kwartale 2021 roku gra doczeka się premiery na konsole.

Image Power

Studio gier Image Power, w którym udziały ma PlayWay, planuje zadebiutować na NewConnect w I kwartale 2021 roku. Firma pracuje aktualnie nad 11 grami i planuje ogłoszenie kolejnych premier. Docelowo chce wydawać 4-5 produkcji rocznie. Spółka przeprowadziła dotąd trzy emisje, a teraz planuje kolejną.

Image Power zatrudnia kilkanaście osób. Posiada cztery zespoły wewnętrzne i jeden zespół zewnętrzny. Obecnie trwają prace nad powołaniem kolejnego zespołu. Studio współpracuje także z freelancerami oraz z jedną ze spółek z grupy PlayWay przy produkcji "Yacht Mechanic Simulator". Produkcją gier video Image Power zajął się w 2019 roku.

Immersion Games

Wejść na NewConnect chce także Immersion Games, producent gier VR należący do spółki Immersion – jednego z największych i najbardziej doświadczonych studiów VR/AR na świecie. Studio w IV kwartale 2020 roku pozyskało od inwestorów łącznie 4,5 mln zł. W ramach przeprowadzonej w grudniu emisji prywatnej objęte zostały wszystkie oferowane akcje spółki. Stopa nadsubskrypcji wyniosła 59 proc. Akcje nabyli inwestorzy prywatni oraz instytucje finansowe.

Immersion Games odpowiada za produkcję gier i aplikacji wykorzystujących technologię VR/AR oraz projekty dedykowane PC. Część teamu brała poprzednio udział w procesie tworzenia gier i aplikacji w spółce Immersion. Obecnie Immersion Games pracuje nad grą "Disc Ninja", której premiera na platformie Oculus Quest, planowana jest na wiosnę br. oraz grą "Extreme Escape", której premiera planowana jest na lato.

Iron VR

Kolejną spółką zmierzającą na giełdę jest Iron VR, spółka zależna Carbon Studio, która zakończyła ofertę publiczną akcji, gdzie pozyskała od inwestorów łącznie 2,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój spółki oraz działania związane z produkcją gier VR w oparciu o własne lub zewnętrzne IP, w tym dwa tytuły od akcjonariusza Iron VR, studia Movie Games.

Strategią Iron VR jest tworzenie mniejszych gier na własnych IP, które będą oparte o zaawansowany koncept rozgrywki Virtual Reality. Studio zakłada produkcję kilku projektów rocznie, przy budżecie ok. 100-300 tys. zł na każdą z gier. Pierwszym autorskim tytułem studia będzie „Holy Chick! an Escape Room Game”. Tytuł zadebiutuje w I kwartale 2021 roku na platformach PC VR. Docelowo gra pojawi się na większości platform VR-owych.

Iron Wolf Studio

W lipcu 2020 roku emisję akcji przeprowadziła spółka Iron Wolf Studio i w najbliższym czasie planuje wejść na giełdę. Spółka ta została powołana w celu tworzenia gier... planszowych opartych na najbardziej popularnych produkcjach gier PC spółek z grupy PlayWay.

Już w 2018 roku duży sukces osiągnęła kampania gry planszowej „UBoot” w serwisie Kickstarter. W ciągu pierwszych 40 minut został wtedt osiągnięty podstawowy cel kampanii tj. zebrano 65 tys. GBP, a łącznie gra zebrała ponad 680 tys. GBP.

Kool2Play

Bardzo blisko debiutu na GPW jest również Kool2Play. To warszawski deweloper i wydawca gier operujący w zróżnicowanych gatunkach, które ma łączyć wspólna idea – natura ludzka w odniesieniu do świata opartego na technologii. Kool2Play jest także właścicielem Kool Things, a więc agencji specjalizującej się w międzynarodowej promocji gier.

W lipcu 2020 roku spółka przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną akcje, o której więcej pisaliśmy w tekście pt. „Kool2Play idzie na giełdę [Analiza IPO]”. Środki z emisji miały zostać przeznaczone przede wszystkim na finalizację prac oraz promocję gry "Uragun", produkcję oraz promocję "City of Minds" i projektu o kodowej nazwie "Odrodzenie". Ponadto spółka chciała przeznaczyć pozyskane pieniądze na rozwój swojej bieżącej działalności operacyjnej oraz na agencję marketingową Kool Things.

Live Motion Games

W 2021 roku na NewConnect pojawić się również może Live Motion Games, producent gier symulacyjnych. W kwietniu 2020 roku studio wydało swój pierwszy tytuł "Train Station Renovation" w trybie wczesnego dostępu, a pełna wersja gry pojawiła się na rynku w październiku. Ponadto spółka obecnie pracuje m.in. nad symulatorem z elementami survivalu "Chernobyl Liquidators Simulator".

Strategia spółki zakłada tworzenie niskobudżetowych projektów, a następnie ich sprzedaż za pośrednictwem platformy Steam. Większościowym akcjonariuszem Live Motion Games jest notowany na GPW PlayWay.

Manager Games

Kolejnym podmiotem zmierzającym na giełdę jest Manager Games, spółka z grupy kapitałowej Ultimate Games, zajmująca się produkcją gier wideo z gatunku manager/ tycoon. Obecnie zespół koncentruje się na dwóch autorskich tytułach – "Car Mechanic Manager 2022", którego będzie wydawcą, a także nad "Drill Deal – Oil Tycoon", gdzie pełni rolę współwydawcy w wersji na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Manager Games opracowuje również scenariusze dwóch kolejnych produkcji. Roboczy tytuł jednej z nich to "City Rebuilder". O szczegółach będziemy się dowiadywać w późniejszym terminie.

Noobz from Poland

Dokument informacyjny złożył także producent gier Noobz from Poland i planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszym kwartale 2021 roku. W maju 2020 roku premierę miała pierwsza gra strategiczna spółki "Total Tank Simulator", w wersji na komputery stacjonarne. Grę wydało włoskie 505 Games. W wyniku współpracy przy pierwszym tytule, firmy podpisały kolejną umowę wydawniczą dotyczącą podobnej gry. Dodatkowo, grupa Digital Bros, do której należy 505 Games, kupiła 5 proc. akcji Noobz from Poland.

We wrześniu Noobz from Poland utworzyło spółkę zależną, Rookiez from Warsaw, która planuje kilka premier mniejszych tytułów rocznie, wydawanych na kilka platform jednocześnie.

PunchPunk Games

Zadebiutować na giełdzie chce także Punch Punk Games, niezależne studio gamingowe, które rozwija działalność w obszarze wirtualnej rzeczywistości. Studio podpisało umowę, na mocy której stworzy VR-owe wersje gier "Godzilla" oraz "EGGS". Premiery projektów planowane są na koniec 2021 roku. W pierwszej kolejności gry ukażą się w wersjach na gogle Oculus i HTC. W planach jest także wydanie na PlayStation oraz Pico VR.

Oprócz wspomnianych tytułów, w ramach modelu work for hire, Punh Punk Games realizuje również VR-ową wersję sprzedażowego hitu Movie Games – "Drug Dealer VR". PC-towe wydanie tej produkcji w krótkim czasie zarobiło ponad 1 mln dolarów. W portfolio spółki są także "Fishing Adventure VR" oraz "Barn Finders VR".

Simteract

Deweloper gier Simteract zamierza z kolei zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie 2020 i 2021 roku. Jego obszarem zainteresowań są gry premium indie simulation, a pracownicy spółki posiadają kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu profesjonalnych symulacji treningowych.

W 2019 roku Simteract rozpoczął produkcję gry pod roboczym tytułem "Projekt#1", nad którym pracuje wraz z firmą Nacon, wchodzącą w skład grupy Bigben Interactive. W pierwszym kwartale bieżącego roku krakowska spółka wystartowała z drugim projektem – "Carpool Simulator", symulatora kierowcy firmy transportowej. Tytuł ma trafić do sprzedaży w 2022 roku.

Unseen Silence

Przed końcem 2021 roku debiut na NewConnect planuje też Unseen Silence, deweloper i wydawca gier na komputery. Spółka jest w trakcie oferty publicznej, obejmującej blisko 33,9 tys. nowych akcji po cenie 29,50 zł za sztukę. Łączna wartość oferty wynosi maksymalnie 1 mln zł.

Do czasu wejścia na giełdę spółka zamierza kontynuować pracę nad dwoma grami – "Ultra Mega Cats" oraz "Terror: Endless Night". Premiery obu projektów są zaplanowane na bieżący i przyszły rok. "Prace nad Ultra Mega Cats przebiegają obecnie we współpracy Mataboo. Produkcja ma być podstawą większego uniwersum [...] Dlatego też, aż 85 proc. finansowania pozyskanego z obecnej emisji będzie przeznaczone na tę grę" - mówi prezes Ignacy Kurkowski.

Woodland Games

Kolejnym producentem gier z grupy PlayWay, który chce zadebiutować na rynku NewConnect jest Woodland Games. Giełdowy debiut poprzedzi emisja akcji. Do 2022 roku Woodland Games planuje premiery kilku gier z gatunku symulatorów w wersji na komputery stacjonarne, m.in. "Hell Architect", "Autopsy Simulator", "Urban Explorer" oraz "Taxi Simulator".

Firma zakłada premierę jednego lub dwóch tytułów rocznie. Średnie nakłady na grę mają wynieść nie więcej niż kilkaset tys. zł. Studio zamierza tworzyć wersje swoich gier na konsole Nintendo Switch, Xbox One, urządzenia VR oraz platformy mobilne.

Chętnych na giełdę jest więcej

Wymienione spółki to jednak nie wszyscy producenci gier, którzy myślą o giełdzie. Na główny rynek GPW trafić również niedługo może chociażby Big Cheese Studio, spółka z grupy PlayWaya, która odpowiadała za produkcję bardzo udanej gry "Cooking Simulator". Już w ciągu pierwszych 72 godzin od premiery sprzedaż tego tytułu na Steam przekroczyła 55 tys. kopii.

Ponadto giełdą zainteresowani są m.in. FreeMind Games, Pentacle, Pixel Crow, President Studio, czy też pracujący nad "symulatorem Jezusa" SimulaM. Poza tradycyjnymi debiutami nie można także zapominać o coraz popularniejszych odwrotnych przejęciach, które umożliwiają spółkom wchodzenie na giełdę w nieco prostszy sposób. Pod względem liczby debiutów, rok 2021 na GPW może być zatem przełomowy. Miejmy nadzieję, że za ilością pójdzie także jakość.