Dębica odnotowała stratę netto w II kw. 2022 r

fot. Krystian Maj / / FORUM

Firma Oponiarska Dębica w drugim kwartale 2022 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 40 proc. rdr do 799,1 mln zł. Strata netto wyniosła 6,7 mln zł, wobec 14,6 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

W drugim kwartale strata operacyjna wyniosła 10 mln zł (-157,8 proc. r/r).

W całym pierwszym półroczu 2022 r. Dębica zwiększyła przychody ze sprzedaży o blisko 40 proc. do 1.596 mln zł. EBIT po sześciu miesiącach roku wyniósł 32,1 mln zł i był niższy o 25,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a zysk netto był na poziomie 29 mln zł (-17,8 proc. r/r).

"Po pierwszym półroczu oceniamy naszą sytuację jako dobrą. Mamy bardzo bezpieczną sytuację finansową i płynnościową, a do tego mieliśmy do czynienia z wysokim popytem i rosnącymi cenami, co przełożyło się na wzrost naszych przychodów. Jednak z uwagi na coraz wyższe ceny wszystkich kluczowych dla naszej działalności surowców, nasze marże były pod presją. Marża zysku brutto w relacji do przychodów w I półroczu spadła do 2,8 proc. z 4,9 proc. rok wcześniej, a marża EBIT w relacji do przychodów spadła na poziom 2 proc. z 3,8 proc. za pierwsze półrocze 2021 r." – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Leszek Szafran. (PAP Biznes)

