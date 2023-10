Dziś debata wyborcza "Pulsu Biznesu". Poznaj propozycje gospodarcze startujących partii

Puls Biznesu

5 października, w czwartek, przedstawiciele komitetów wyborczych podzielą się z nami pomysłami na gospodarkę. Zapraszamy na debatę wyborczą "Pulsu Biznesu", którą będziemy transmitować na Bankier.pl.

Żadna kampania wyborcza nie może się obyć bez debat politycznych. To właśnie w trakcie takich spotkań obywatele, którzy wezmą udział w wyborach parlamentarnych, mogą poznać poglądy przedstawicieli konkretnych ugrupowań politycznych. Jest to także okazja, by zachęcić do udziału w wyborach parlamentarnych osoby, które nie planowały głosować.

Dlatego dla naszych czytelników - przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów - którzy wiedzą, jak duży wpływ na gospodarkę mają politycy, postanowiliśmy po raz kolejny zorganizować przedwyborczą debatę gospodarczą.

Odbędzie się ona 5 października o godzinie 20:00. Będziemy ją transmitować na żywo m.in. na stronie pb.pl i na Bankier.pl. Wpisz ją do kalendarza, żeby nie przegapić.

Uczestnikami debaty Pulsu Biznesu będą następujące osoby:

Koalicja Obywatelska - Andrzej Domański

Trzecia Droga - Michał Kobosko

Lewica - Dariusz Wieczorek

Konfederacja - Sławomir Mentzen

Bezpartyjni Samorządowcy - Kamil Suchański

Przedstawiciele ugrupowań politycznych będą odpowiadali na nasze pytania, dotyczące m.in.:

gospodarki,

podatków,

wymiaru sprawiedliwości.

Całość będzie podzielona na części, w których politycy będą odpowiadać na pytania prowadzących debatę wyborczą, dyskutować między sobą i udzielać odpowiedzi czytelnikom.

Dlaczego warto obejrzeć właśnie naszą debatę?

Debaty wyborcze należą do najstarszych i najistotniejszych elementów demokratycznego procesu wyborczego. Ich historia sięga czasów starożytnej Grecji, w której publiczne dyskusje były podstawą systemu demokratycznego. Zyskały na znaczeniu w XX wieku, kiedy zaczęły być transmitowane w mediach.

Czego możesz oczekiwać po naszej debacie?

1. Spytamy o gospodarkę

Skupimy się na kwestiach najważniejszych. W większości debat gospodarka jest na odległym miejscu. U nas będzie na czołowej pozycji. Zapytamy o planowane reformy podatkowe i o to, skąd politycy chcą wziąć na nie pieniądze.

2. Umożliwimy porównanie kandydatów

Zobaczysz, jak przedstawiciele poszczególnych komitetów wyborczych radzą sobie z presją i jak odpowiadają na trudne pytania naszych redaktorów, czytelników oraz kontrkandydatów.

3. Zbierzemy wszystkie liczące się partie w jednym miejscu i czasie

W naszej debacie wyborczej wezmą udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań liczących się w przedwyborczych sondażach.

