Debata w TVP. Wiek emerytalny, bezrobocie czy "plusy" - politycy mówią o przyszłości Polski

W najbliższą niedzielę, 15 października, ruszymy do urn, by oddać głosy w wyborach parlamentarnych. W poniedziałek wieczorem politycy będą mieli jeszcze okazję przekonać do siebie i swoich ugrupowań obywateli podczas debaty wyborczej. Odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. migracji, wieku emerytalnego czy świadczeń społecznych.

/ TVP

Debata wyborcza jest transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Do udziału w debacie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Reprezentują je:

Prawo i Sprawiedliwość - Mateusz Morawiecki ,

Koalicja Obywatelska - Donald Tusk ,

Nowa Lewica - Joanna Scheuring-Wielgus .

Trzecia Droga - Szymon Hołownia ,

Konfederacja - Krzysztof Bosak,

Bezpartyjni Samorządowcy – Krzysztof Maj.

Politycy odpowiedzą na pytania w sześciu rundach poświęconych tematom: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Ostatnia, siódma runda, to czas na ich swobodne wypowiedzi.

O kolejności wypowiedzi decyduje losowanie; w każdej z rund jest ona inna.

"Nikt ci tyle nie da, ile ja obiecam", czyli czego politycy nie powiedzą nam przed wyborami Kampania wyborcza jest realizowana w myśl hasła: „nikt ci tyle nie da, ile ja obiecam”. Dlatego ważniejsze jest nie to, co politycy mówią, ale to, o czym zgodnie milczą.

PAP/BPL