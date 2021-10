David Card, Joshua Angrist i Guido Imbens laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

Gorbaczow: Pokojowy Nobel dla Muratowa to dobra wiadomość

Pokojowy Nobel dla rosyjskiego dziennikarza Dmitrija Muratowa, to "bardzo dobra wiadomość"; wydarzenie to wzmacnia rolę prasy we współczesnym świecie - ocenił w piątek były przywódca ZSRR, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1990 r. Michaił Gorbaczow.