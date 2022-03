Były premier Wielkiej Brytanii Cameron dotarł do Polski z pomocą humanitarną dla Ukraińców

fot. @David_Cameron / / Twitter

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron dotarł z soboty na niedzielę do Polski z pomocą humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformował Cameron na Twitterze.

W opublikowanym nagraniu zamieszczonym na Twitterze z soboty na niedzielę, Cameron przekazał, że droga z Wielkiej Brytanii do Polski małą ciężarówką z rzeczami dla Ukraińców, zajęła mu ok. 20 godzin. Z dwiema osobami z organizacji pomocowej Chippy Larder wyruszył do Polski w piątek.

Na nocnym nagraniu Cameron przekazał, że znajduje się blisko polsko-ukraińskiej granicy, w magazynie Czerwonego Krzyża. Jak mówił, przywiózł rzeczy potrzebne uchodźcom.

Były premier Wielkiej Brytanii we wcześniejszych wpisach wyjaśniał, że Chippy Larder to lokalny projekt pomocy rodzinom o niskich dochodach. Są one wspierane nadwyżkami żywności z supermarketów.

Jak przekazała w sobotę rano Straż Graniczna, od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, do Polski wjechało z Ukrainy 2 041 391 osób.(PAP)

