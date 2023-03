Brak doświadczenia zarządu zaważył na wynikach DataWalk. Kurs najniżej od 3 lat

Wstępne wyniki DataWalk mówią o stracie EBIT rzędu 130 mln zł. Chociaż przychody wzrosły, to okazały się mało satysfakcjonujące dla zarządu, który winę upatruje w swoim braku doświadczenia. Jeszcze bardziej zawiedzeni są akcjonariusze, którzy wyprzedają akcje wrocławskiej spółki. Kurs po publikacji raportu zniżkował w czwartek po południu o ponad 15 proc. W trakcie sesji za akcję płacono nawet 55 zł, najmniej od kwietnia 2020 r.

DataWalk szacuje, że w 2022 roku zanotował 129,5 mln zł skonsolidowanej straty EBIT wobec 5,7 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły o 8 proc. rdr do 33,4 mln zł. Skonsolidowana szacunkowa strata EBIT, skorygowana o koszt programu motywacyjnego, wyniosła 32,2 mln zł.

"Jesteśmy rozczarowani wynikami sprzedaży, które można przypisać głównie naszemu brakowi doświadczenia w dziedzinie Field Engineering. Nasze procesy przed- i posprzedażowe nie były w stanie obsłużyć rosnącej liczby klientów, jak również większej złożoności kontraktów, nad którymi pracowaliśmy. Zdaliśmy sobie sprawę z tego problemu i zaczęliśmy nad nim pracować ponad rok temu" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Wieczyński, prezes DataWalk.

"Teraz patrząc wstecz widzimy, jak wiele udało się już poprawić i o ile skuteczniej jesteśmy w stanie obsłużyć nawet duże i zaawansowane wdrożenia dla bardzo wymagających klientów, z Tier1 naszego rynku. Projekty te są bardzo wymagające pod względem oczekiwań klienta, ROI itp. dlatego tym bardziej cieszy, gdy tego typu klienci kontynuują z nami współpracę, nagradzają nas i dają nam możliwość dalszego rozwoju. Wszystko to jeszcze rok temu wydawało się być poza naszym zasięgiem. To jednak jeszcze nie koniec wyzwań - jest wiele do zrobienia i poprawienia w naszych procesach, zanim będziemy mogli śmiało powiedzieć, że nie jesteśmy już sami największym ogranicznikiem własnego wzrostu. Nie budujemy maszyny zdolnej podwoić nasze przychody, chcemy stworzyć coś, co napędzi nasz wzrost do poziomów wielokrotnie wyższych niż obecnie" - dodał prezes.

Jak podano w komunikacie, z uwagi na fakt, iż dynamika wzrostu przychodów osiągnięta w 2022 roku istotnie odbiegała od założeń przyjętych w testach na utratę wartości z 2021 roku, zarząd dokonał rewizji założeń przyjętych do testów na utratę wartości aktywów niematerialnych.

"W oparciu o zasadę ostrożnej wyceny w teście na trwałą utratę wartości aktywów niematerialnych przyjęto jedynie planowane przychody z aktualnej wersji oprogramowania oraz z portfela klientów wg stanu na 31.12.2022. W wyniku przeprowadzonych testów za rok 2022 zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów niematerialnych alokowanych do ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne odpowiedzialnego za tworzenie i rozwijanie platformy DataWalk oraz sprzedaż licencji na oprogramowanie DataWalk, będącego częścią segmentu operacyjnego DataWalk, w łącznej kwocie 5.205 tys. zł" - podała spółka.

Odpis wpływa na wysokość wyniku operacyjnego oraz wartość takich pozycji bilansowych, jak "Wartość firmy" oraz "Wartości niematerialne i prawne".

DataWalk planuje opublikować raport za 2022 rok w dniu 13 kwietnia 2023 r. (PAP Biznes)

