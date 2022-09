DataWalk szacuje skonsolidowaną stratę operacyjną w I półr. '22

/ GPW

Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej DataWalk w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 113,6 mln zł, wobec 1,4 mln zł straty przed rokiem - szacuje spółka. Przychody wzrosły do 18,2 mln zł z 14,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r., czyli o 29 proc. rdr. W przyszłym roku, zgodnie ze strategią, DataWalk zamierza wrócić do wzrostów w okolicach 70 proc. rocznie.

Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o koszt programu motywacyjnego wyniósł 7,3 mln zł.

Grupa podała, że najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik EBIT w pierwszym półroczu 2022 r. miał wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności grupy (wynoszący 8,3 mln zł) oraz rozpoznanie kosztów programu motywacyjnego z wykorzystaniem transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych w kwocie 106,2 mln zł.

"Wyniki pierwszego półrocza interpretujemy jako mieszane - z jednej strony dynamika skonsolidowanych przychodów znalazła się na poziomie poniżej naszych oczekiwań, z drugiej natomiast podpisaliśmy kilka bardzo istotnych dla nas kontraktów, które na pewno zaprocentują w kolejnych okresach. Otrzymaliśmy nowe, zwiększone zamówienia od kilku kluczowych klientów (...). Pozyskaliśmy też kluczowego kontrahenta we Francji - to rynek z ogromnym potencjałem, gdzie do tej pory nasza obecność nie była zbyt widoczna. Niestety równocześnie mierzyliśmy się z problemami natury wewnętrznej na polu tzw. field engineering i musieliśmy skupić się na kluczowych już pozyskanych klientach, co przełożyło się na mniejszy napływ całkiem nowych kontraktów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Paweł Wieczyński.

Latem DataWalk sfinalizował emisję akcji własnych, pozyskując łącznie ponad 38 mln zł.

"Dzięki zaufaniu akcjonariuszy udało nam się zabezpieczyć finansowanie pod niepewne ekonomicznie czasy, z jakimi mamy obecnie do czynienia (...). Nie zamierzamy zwalniać tempa i dalej inwestujemy w pozyskanie nowych talentów do organizacji, rozwój produktu i skalowanie procesów sprzedażowych. Przed nami czwarty etap realizacji strategii, w którym skupimy się przede wszystkim na skalowalności biznesu, co okazało się w tym roku wąskim gardłem naszej organizacji. W przyszłym roku mamy zamiar, zgodnie z naszą strategią, wrócić do wzrostów w okolicach 70 proc. rocznie, obecnie finalizujemy budowę struktur, które umożliwią nam realizację tego planu" - dodał prezes.

Jak podano w komunikacie, DataWalk planuje podsumować trzeci etap rozwoju przy okazji raportu za drugi kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany 14 września, a obecnie spółka skupia się już na rozpoczęciu prac w związku z czwartym etapem strategii. (PAP Biznes)

