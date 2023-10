Darren Huston ustąpi ze stanowiska przewodniczącego Rady Dyrektorów Allegro

Sprzedaż gastronomiczna Sfinksa we wrześniu wzrosła rdr o 16,4 proc. do 15,51 mln zł Grupa Sfinks Polska odnotowała we wrześniu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, wzrost sprzedaży gastronomicznej o 16,4 proc. do 15,51 mln zł. Dla porównywalnej sieci lokali wzrost wyniósł 20,9 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.