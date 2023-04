Nie dawaj księdzu pieniędzy do ręki. Nie będziesz mógł odliczyć darowizny w PIT

Podatnicy mają możliwość odliczenia darowizny od podatku. Dlaczego jednak nie opłaca się wkładać pieniędzy do koperty w trakcie kolędy czy przekazywać gotówki? Wyjaśniamy.

Kto może odliczyć darowiznę

Odliczyć darowiznę mogą podatnicy, którzy przekazali środki na cele kultu religijnego. Ulga przysługuje podatnikom, którzy uszykują dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:

budowę lub remont,

wyposażenie,

zakup przedmiotów liturgicznych, np. ornatów, kielichów czy monstrancji.

Odliczyć można tylko darowiznę udokumentowaną

Dokonując darowizny na cele kultu religijnego, trzeba pamiętać o jej właściwym udokumentowaniu. I tu

najlepszym sposobem jest przekazanie właściwie opisanego przelewu. W przypadku, kiedy przedmiotem darowizny nie są pieniądze, trzeba zadbać o dokumenty potwierdzające wartość darowizny. Taki dokument musi zawierać też dane obdarowanego oraz potwierdzenie, że obdarowany darowiznę przyjął.

Ile można odliczyć?

W przypadku odliczenia darowizny na cele religijne można odliczyć nie więcej niż 6% dochodu lub przychodu w zależności od formy opodatkowania.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,

honorowego krwiodawstwa,

kształcenia zawodowego,

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Odliczenie nielimitowanych darowizn kościelnych

Obok limitowanych darowizn na cele kultu religijnego podatnik może również odliczać, bez 6% limitu, inne darowizny kościelne. Muszą one wynikać z określonych przepisów, a darowizna musi być przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i kościelnych osób prawnych.

Aktualnie nielimitowanej darowizny można dokonać na rzecz:

Kościoła katolickiego,

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze – szczególne wymagania

W przypadku darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze należy zadbać o to, aby obok pokwitowania otrzymać też sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.

Działalność charytatywno-opiekuńcza, na którą można przekazać nielimitowane darowizny to:

prowadzenie zakładów dla osób potrzebujących opieki;

prowadzenie zakładów leczniczych oraz aptek;

organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;

organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności;

prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk;

udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży;

krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;

przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Rozliczenie darowizny w PIT

Odliczenia darowizn przekazanych na cele kultu religijnego dokonuje się zwykle w zeznaniu rocznym – PIT-36 lub PIT-37 albo PIT-28 w przypadku ryczałtowców. Należy tego dokonać przez dołączenie załącznika PIT/O i wypełnienie części B i D tego załącznika (informacja o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych). PIT/O zawiera jednak miejsce na wykazanie jedynie dwóch darowizn, w przypadku gdyby było to niewystarczające, należy wypełnić kolejny załącznik PIT/O, wykazując w nim jedynie identyfikator podatkowy, numer załącznika oraz brakujące dane o darowiźnie. Odliczenie darowizny w zeznaniu rocznym może zwiększyć zwrot podatku lub zmniejszyć podatek do zapłaty, dlatego warto pamiętać, by je uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym.