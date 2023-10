Darmowe prawo jazdy w szkole. Tak PiS kusi najmłodszych wyborców

Zgodnie ze starym hasłem "nikt ci tyle nie da, ile ja obiecam" PiS ma kolejną propozycję, tym razem dla najmłodszego elektoratu - darmowe kursy prawa jazdy w szkołach.

Prawo i Sprawiedliwość potrafi zaskoczyć. Tym razem w roli głównej była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Na spotkaniu z wyborcami we Wrocławiu poruszyła kwestię reform w oświacie. O ile na zamiar "redukcji patologicznego zjawiska korepetycji" większość nie zwróciła uwagi, to drugi postulat wywołał znacznie większe zainteresowanie.

- Jest to zapisane i będzie zrealizowane. Młodzi ludzie w szkołach średnich, którzy ukończą 18 lat, będą mieć darmowy kurs prawa jazdy - powiedziała Elżbieta Witek, czym wywołała okrzyk zadowolenia na sali. - Młody człowiek marzy, aby być samodzielnym. Młodzi są wszechstronni, muszą być mobilni - powiedziała marszałek Sejmu.

Nie wiadomo jednak, jakie będą zasady, kto sfinansuje program i przede wszystkim, ile będzie on kosztować. W 300-stronnicowy programie Prawa i Sprawiedliwości "Bezpieczna Przyszłość Polaków" rzeczywiście wspomniano o bezpłatnym kursie prawa jazdy dla 18-latków w zaledwie... jednym zdaniu.

Eksperci komentują darmowe "prawko"

Eksperci na pomyśle PiS-u nie pozostawiają suchej nitki.

"Jeżeli na szkoły będzie narzucony nowy obowiązek związany z nauką jazdy, to branża szkoleniowa wyskoczy z rynku. Tracimy rynek i możliwość zarabiania pieniędzy. Sześćdziesiąt procent naszych klientów to młodzi ludzie do 22. roku życia" - mówił w TVN24 Biznes dr Maciej Kulka, przedsiębiorca, współwłaściciel szkoły jazdy i firmy transportowej.

"Ja tego pomysłu nie traktuję poważnie, bo po pierwsze są to wielkie koszta, a po wtóre PiS miał 8 lat, aby taki pomysł wcześniej wprowadzić w życie" - ocenia w rozmowie z "Faktem" Marek Konkolewski, ekspert do spraw ruchu drogowego i były policjant.

Wzrost liczby młodych kierowców może istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach. Każdy kiedyś musiał zaczać swoją przygodę z czterema kółkami, ale warto by było, aby najpierw dostosować przepisy do planowanych zmian.

"Od kilkunastu lat mamy gotowca i bat na młodych kierowców. Jest ustawa o kierujących pojazdami, która wprowadza okres próbny dla nich, tzw. zielony listek, liczne ograniczenia dla młodych kierowców. Przepisy są ustanowione przez parlament, ale są to przepisy martwe, które nie obowiązują z uwagi na pracę nad systemem CEPIK 2" - dodaje Konkolewski.

Ile kosztuje kurs prawa jazdy?

Obecnie kurs prawa jazdy to spory wydatek. Ceny przeważnie oscylują w granicach 2500-3000 złotych za kurs. W większych miastach można znaleźć nawet i droższe oferty, w mniejszych uda się może nieco zaoszczędzić. To jednak nie wszystkie wydatki związane z uzyskaniem prawa do prowadzenia samochodu.

Do kosztów należy niekiedy doliczyć też 200 złotych za badania lekarskie (choć tu sytuacja mocno różni się w zależności od szkoły jazdy). Dochodzi do tego także koszt praktycznego egzaminu na prawo jazdy kat. B, czyli 200 złotych, oraz egzaminu teoretycznego, którego koszt to 50 złotych.

