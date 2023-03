Darmowe podróże po Europie. Do wygrania dziesiątki tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych

Mont Blanc i tajemnica. Ile kosztuje wejście na najwyższy szczyt Europy i co warto o nim przeczytać? 4 tys. zł zamiast 30 tys. dolarów robi zasadniczą różnicę dla portfela. Co prawda Mont Everest dla części ma więcej czaru niż Mont Blanc, ale legendy krążące wokół dachu Chamonix nadal czarują. Sześć historii opisanych w książce Elżbiety Sieradzińskiej "Wrócimy po was. Historie alpejskie" pozwolą poznać bliżej ten specyficzny mikroklimat.