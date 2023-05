Darmowe leki dla dzieci i seniorów. Koszty obietnicy wyborczej PiS-u są ogromne

Darmowe leki dla dzieci, młodzieży i osób powyżej 65. roku życia - to jedna z wielu obietnic wyborczych. Pomysłodawcą propozycji jest partia Prawo i Sprawiedliwość, a koszt jej realizacji to około 1,5 mld zł rocznie – wynika z szacunków Ministerstwa Zdrowia.

Podczas konferencji programowej Partia Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła plany rozszerzenia oferty bezpłatnych leków w roku 2024. Obecnie program "Leki 75 plus", który został wprowadzony we wrześniu 2016 roku, umożliwia pacjentom powyżej 75. roku życia dostęp do niektórych refundowanych preparatów leczniczych bez ponoszenia kosztów. Teraz planuje się poszerzenie tej grupy beneficjentów o osoby w wieku od 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Ile będzie kosztować wprowadzenie darmowych leków i rozszerzenie obecnie obowiązujących przepisów uprawniających do zakupu bezpłatnych lekarstw? Według obliczeń Ministerstwa Zdrowia ma być to 1,5 mld zł. Natomiast z szacunków dr. Jarosława Frąckowiaka, prezesa PEX PharmaSequence, wynika, że roczne dopłaty budżetu do leków dla dzieci i młodzieży wyniosą około 283 mln zł, a dla seniorów w wieku od 65. do 75 r.ż. będą wynosić około 930 mln zł. Łącznie jest to koszt rzędu 1,22 mld zł.

Kolejne pytanie, jakie pojawia się po zapowiedzi darmowych leków dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. i osób powyżej 65 lat, dotyczy źródeł finansowania. Skąd rząd zamierza wziąć pieniądze na realizację obietnicy? Na ten moment nie przedstawił propozycji sfinansowania programu.

