Darmowe konto osobiste i setki złotych premii. Na klientów czekają 4 promocje bankowe – niektóre zaraz się zakończą

Premie na kontach osobistych to nic nowego. Banki zachęcają w ten sposób do wybrania produktu ze swojej oferty. Czy można skorzystać na premii i uniknąć opłat za konto? Wybraliśmy najwyższe stawki towarzyszące darmowym rachunkom osobistym.

fot. Elenyska / / Shutterstock

Logowanie do aplikacji mobilnej, zasilanie rachunku wpłatami, wykonywanie płatności kartą lub Blikiem czy wysyłanie przelewów – to część warunków dodatkowych stawianych przez banki nowym klientom. Osoby, którym dobra organizacja nie jest obca, mogą zgarnąć do 600 zł.

600 zł premii za założenie konta w VeloBanku

Ile jest do zdobycia? Promocja „Witaj w VeloBanku – edycja 1/2023” pozwoli cieszyć się premią w wysokości sięgającej 600 zł.

Reklama

Jakie są warunki? Z oferty specjalnej VeloBanku mogą skorzystać nowi klienci, czyli osoby, które nie miały w tym banku konta od 22 października 2022 r. Kolejnymi warunkami wstępnymi są wyrażenie zgód marketingowych oraz otwarcie VeloSkarbonki – konta oszczędnościowego, na którym można gromadzić tzw. końcówki transakcji. Sama premia jest naliczana jako 10% wartości transakcji wykonywanych kartą debetową lub Blikiem. Do zdobycia jest maksymalnie 100 zł miesięcznie, czyli do 600 zł łącznie. Jak łatwo wyliczyć, o premię można się ubiegać przez kolejne 6 miesięcy.

Do kiedy trwa promocja? Promocja trwa do 31 sierpnia 2023 r. Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Do 550 zł bonusu od Banku Millennium

Ile jest do zdobycia? W ramach oferty „400 zł w wiosennej promocji konta Millennium 360°” można zdobyć premię pieniężną w wysokości 400 zł – co zresztą zdradza sam tytuł promocji. Druga oferta to „Wiosenna promocja Konta 360° Junior” – tutaj można zyskać 150 zł w postaci eKarty Goodie.

Jakie są warunki? Pierwszy wymóg stawiany przez bank to tradycyjnie posiadanie statusu nowego klienta. W przypadku tej oferty za taką osobę uznaje się wnioskodawcę, który nie miał konta w Banku Millennium od 1 stycznia 2020 r.

Bank podzielił premię na dwie części. 100 zł przypadnie za wyrażenie zgód marketingowych, wyrażenie zgody na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy”, zasilenie konta kwotą 1000 zł w ciągu 7 dni od jego otwarcia, zalogowanie się do aplikacji mobilnej i zapłacenie kartą lub Blikiem co najmniej 5 razy. 300 zł wpadnie z kolei za wykonanie tych samych czynności (czyli zapewnienie wpływu, logowanie się i dokonywanie płatności) przez kolejne 3 miesiące. Osoby, które otworzyły konto online za pomocą selfie, nie mogą zapomnieć o potwierdzeniu tożsamości w placówce.

W przypadku dodatkowej nagrody za otwarcie konta dziecku należy – poza samym otwarciem rachunku – zaakceptować regulamin promocji, zasilić konto dziecka kwotą min. 150 zł, wyrazić w imieniu dziecka zgody marketingowe oraz… poprosić dziecko o wykonanie dwóch czynności – aktywację aplikacji mobilnej oraz dokonanie płatności kartą lub Blikiem min. 3 razy. Za spełnienie tych warunków można otrzymać kartę na 100 zł. Bonus wzrośnie do 150 zł, jeśli klient wyśle przez bankowość internetową Banku Millennium wniosek o wypłatę świadczenia „Rodzina 500+”.

Do kiedy trwa promocja? Promocje trwają do 31 maja br. bądź wykorzystania puli 15 000 promocyjnych rachunków dla dorosłych i 7000 rachunków dla dzieci. Regulaminy promocji można sprawdzić pod tym adresem oraz tym linkiem.

Do 450 zł od mBanku w promocji bankowej

Ile jest do zdobycia? „eKonto osobiste plus premia - edycja V” to promocja, w której można zgarnąć nagrodę pieniężną sięgającą 450 zł.

Jakie są warunki? Promocja jest skierowana do nowych klientów banku. W regulaminie można przeczytać, że za nowych klientów bank uznaje osoby, które nie posiadały lub współposiadały konta osobistego lub konta oszczędnościowego od 1 stycznia 2020 r.

Promocja mBanku to kolejna oferta, w której premia jest podzielona na kilka mniejszych puli. 150 zł to nagroda za otwarcie konta przez selfie bądź e-dowód, zapewnienie wpływu na kwotę min. 1000 zł w ciągu 7 dni od otwarcia ROR-u i wykonanie co najmniej 8 transakcji kartą lub Blikiem. Kolejne 200 zł wpadnie za wykonanie w kolejnych trzech miesiącach podobnych warunków, czyli zapewnienie wpływu na kwotę min. 1000 zł oraz realizowanie min. 8 płatności kartą lub Blikiem. Ostatnie 100 zł to nagroda za otwarcie konta dla dziecka bądź eKonta możliwości przez dziecko, które nie jest jeszcze pełnoletnie, ale ma więcej niż 13 lat.

Do kiedy trwa promocja? Oferta jest dostępna do 31 maja 2023 r. Regulamin znajduje się tutaj.

Do 420 zł przelewem od BNP Paribas Banku Polska

Ile jest do zdobycia? „Wspinaj się po okazje” to promocja BNP Paribas Banku Polska, która pozwoli zgarnąć do 420 zł.

Jakie są warunki? Warunek posiadania statusu nowego klienta to pierwsza przeszkoda do pokonania przez zainteresowanych. Jako nowego klienta bank traktuje osobę, która nie posiadała żadnego konta osobistego w BNP Paribas Banku Polska w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

BNP Paribas Bank Polska nie należy do oryginalnych i jako kolejny bank w tym gronie dzieli premię na kilka części. Bank wypłaci 40 zł za samo otwarcie konta z kartą, nadanie PIN-u do karty i wyrażenie zgód marketingowych. Kolejne dwie premie wynoszą po 190 zł i przysługują za wykonanie w następujących po sobie dwóch miesiącach transakcji Blikiem na min. 200 zł, min. pięciu transakcji kartą, wykonaniu przelewów na kwotę min. 500 zł oraz zapewnienie wpływów na min. 200 zł.

Do kiedy trwa promocja? Promocja trwa do 16 czerwca 2023 r. lub zarejestrowania się 10000 użytkowników. Regulamin można znaleźć tutaj.

Które banki mają wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe?

Co ciekawe, niektóre z darmowych kont osobistych z premią pozwolą również na skorzystanie z wyższej niż standardowa stawki na koncie oszczędnościowym.

Taką promocję ma np. VeloBank, który proponuje na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym 8 proc. w skali roku. Jedynym wymogiem banku jest wpłata nowych środków. Bank Millennium również oferuje ponadprzeciętne oprocentowanie, które wynosi 7,50 proc. w skali roku. W przypadku tej oferty wymagane jest posiadanie konta osobistego, wpłata nowych środków oraz wykonywanie transakcji kartą lub Blikiem. mBank również kusi wysoką stawką w wysokości 8 proc. rocznie, ale dotyczy to konta służącego do gromadzenia tzw. końcówek transakcji. Oferta jest skierowana do wpłacających nowe środki lub nowych klientów.

Nie jest wykluczone, że to ostatnie tygodnie ze stawkami na kontach oszczędnościowych na poziomie 8 proc. rocznie. O obniżkach – tym razem na lokatach – pisaliśmy np. przy okazji publikacji ostatnich danych NBP na temat oprocentowania i wysokości wpłat na depozytach terminowych.