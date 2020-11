1250 zł premii na darmowym koncie firmowym

fot. ASkwarczynski / Shutterstock

Darmowe konto firmowe, premie za aktywności oraz dodatkowe korzyści – banki przygotowują atrakcyjne oferty dla klientów biznesowych. Oprócz promocji na start zachęcają nagrodami pieniężnymi m.in. za zawarcie umowy o terminal płatniczy oraz wykonanie przelewów do ZUS czy US. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na inne korzyści m.in. zniżki na przesyłki kurierskie czy doładowanie na platformie sprzedażowej.

Pod koniec listopada sprawdzamy, na jakie promocje i warunki mogą liczyć przedsiębiorcy, którym zależy na bezpłatny podstawowych usługach na koncie firmowym. Dodatkowo przeglądamy premie pieniężne oraz pozostałe bonusy.

Pierwszym czynnikiem determinującym miejsce w rankingu najtańszych kont firmowych z premiami pieniężnymi i dodatkowymi korzyściami jest opłata za prowadzenie rachunku biznesowego. Następną zmienną braną pod uwagę jest koszt używania karty debetowej. Trzecim czynnikiem pozycjonującym ofertę jest suma, jaką trzeba zapłacić za wykonanie zwykłego internetowego przelewu zewnętrznego. Kolejnym czynnikiem jest opłata za wypłatę środków pieniężnych w krajowym bankomacie. Poniżej przedstawiamy kolejność kryteriów:

opłata za prowadzenie rachunku ,

, opłata za obsługę karty płatniczej ,

, opłata za internetowy przelew zewnętrzny zwykły,

zewnętrzny zwykły, opłata za wypłatę z bankomatów krajowych.

O miejscu w rankingu w pierwszej kolejności decydują opłaty, we wskazanej w tabeli kolejności, poczynając od najbardziej podstawowych. Przedsiębiorca musi otworzyć rachunek; by z niego korzystać, potrzebuje też kart w celu wykonywania płatności. Podczas prowadzenia działalności nieuniknione jest też wykonywanie przelewów, m.in. do ZUS, US czy kontrahentów. Ostatnie kryterium dotyczy opłat za wypłacanie gotówki z bankomatów krajowych - bierzemy pod uwagę sytuację, kiedy kontrahent nie ma możliwości przyjęcia płatności kartą lub doszło do chwilowej awarii terminala.

Następnie uwzględnione zostały premię za określone aktywności, które klienci mogą otrzymać od banków. Wysokość nagrody pieniężnej jest kolejnym kryterium decydującym o pozycji oferty w rankingu najtańszych kont firmowych z premiami i bonusowymi korzyściami. W ostatniej kolumnie rankingu redakcja Bankier.pl przedstawiła na jakie dodatkowe korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy decydujący

Ranking kont firmowych z premią i dodatkowymi korzyściami w listopadzie – Bankier.pl Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Opłata mies. za kartę płatniczą Opłata za przelew zwykły internetowy zewnętrzny Wypłata z bankomatów krajowych Suma premii* Dodatkowe bonusy 1. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców V” 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 250 zł 2000 zł do wykorzystania w serwisie Sprzedajemy.pl 2. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 400 zł 10 zł rabatu na bliskapaczka.pl 3. mBank Konto mBiznes Standard „0 zł za prowadzenie konta firmowego” 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 zł netto za 3 m-cy i 15 proc. rabatu na pakiet w sklepie internetowym 4. Volkswagen Bank GmbH Plus Konto Biznes 0 zł 0 zł 0 - 0,30 zł (1) 0 - 1,50 zł (2) 0 zł nd 5. Inteligo Konto firmowe 0 zł 0 - 4 zł (3) 1 zł 0 zł 0 zł nd 6. Bank Pekao 1000 zł premii dla firm z Kontem Przekorzystne Biznes - II edycja 0 zł 0 - 7 zł (6) 0 - 1,50z zł (7) 2,00% (8) 2 500 zł nd 7. Bank Millennium Konto firmowe z premią „500 zł na dobry początek” (Promocja) 0 zł 0 - 7 zł (4) 0 - 1 zł (5) 0 zł 500 zł nd 8. BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 0 - 7 zł (9) 0 - 1,5 zł (10) 3,00% (11) 0 zł nd 9. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0 - 8 zł (14) 0 zł 0 - 5 zł (15) 1 750 zł Rabat na paliwo w Circle K 10. Idea Bank FIRMA+ (promocja) 0 zł 0 - 8 zł (12) 0 zł 2,00% (13) 300 zł Zwroty u partnerów za płatności kartą VISA 11. Envelo Bank EnveloKonto Firmowe 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł 200 zł nd 12. BNP Paribas Konto Otwarte Na Biznes 0 - 9 zł (16) 0 - 10 zl (17) 0 zł 0 zł 0 zł nd Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 25.11 oraz porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart 1. Pakiet darmowych 250 przelewów. Każdy kolejny za 0,30 zł.

2. Darmowe bankomaty za wypłaty min. 200 zł. 3. 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych min. 100 zł. 4. 0 zł przy sumie transakcji na kwotę min. 300 zł w miesiącu 5. 0 zł za 20 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny za 1 zł, nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 6. 0 zł przy sumie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł miesięcznie. 7. 0 zł za pierwsze 15 przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. 8. 2% min. 5 zł. 9. 0 zł przy sumie transakcji min. 400 zł. 10. 0 zł za 5 pierwszych przelewów w miesiącu. Każdy kolejny 1,50 zł. Nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 11. 3,00 % min. 10 zł. 12. 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji na kwotę 400 zł/mies. lub wpłaty w bankomatach/wpłatomatach na kwotę min. 1000 zł

13. 0 zł za pierwsze 5 transakcji, pozostałe 2 proc. od kwoty transakcji. Opłata nie jest pobierana w przypadku aktywacji pakietu all inclusive 14. 0 zł, jeśli wykonane zostaną 4 transakcji bezgotówkowe w miesiącu. 15. 0 zł za 5 pierwszych w miesiącu, każda kolejna 5 zł. 16. 0 zł średnie saldo 3 000 zł lub wpływ min. 20 000 zł. 17. Przy transakcjach bezgotówkowych na kwotę min. 700 zł.

W rankingu znalazło się 12 ofert rachunków dla klienta firmowego. Mówiąc o „sumie premii” mamy na myśli wysokość bonusów pieniężnych, jakie może otrzymać przedsiębiorca po spełnieniu kryteriów dotyczących aktywności.

Santander Bank Polska – darmowe konto i 1000 zł premii w „Promocji dla Przedsiębiorców V”

Pierwsze miejsce w rankingu najtańszych kont firmowych z premiami pieniężnymi oraz dodatkowym korzyściami zajął Santander Bank Polska. Klienci mogą korzystać z darmowego „Konta Firmowego Godne Polecenia” w „Promocji dla Przedsiębiorców V” przez 24 miesiące. Dodatkowo posiadacze rachunku biznesowego nie ponoszą w tym okresie opłat za używanie karty płatniczej, przelewy zwykłe internetowe zewnętrzne oraz wypłatę pieniędzy z bankomatów.

Oprócz bezpłatnych podstawowych usług na koncie firmowym klienci Santander Bank Polska mogą „zarobić” do 1000 zł w „Promocji dla Przedsiębiorców” oraz 250 zł nagrody od Bankier.pl za otwarcie rachunku biznesowego. W ramach promocyjnej oferty klienci mogą otrzymać do 1000 zł, z czego do 900 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe oraz 100 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy.

Klienci Santander Bank Polska posiadający Konto Firmowe Godne Polecenia otrzymają w maksymalnie 900 zł zwrotu za płatności kartą. Premia przyznawana jest w ciągu pierwszych 6 miesięcy od otworzenia konta w wysokości 3 proc. wartości transakcji bezgotówkowych, nie więcej niż 150 zł miesięcznie. Nagroda przeznaczona jest dla nowych klientów Santander Bank Polska, którzy w danym miesiącu wykonają przelewy do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych na kwotę co najmniej 200 zł.

Dodatkowo klienci biznesowi w ramach „Promocji dla Przedsiębiorców V” otrzymają 100 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy oraz jego aktywację nie później niż w ciągu pierwszych 6 miesięcy od przystąpienia do promocji

Aby otrzymać maksymalnie 900 zł zwrotu środków w ramach „Promocji dla przedsiębiorców V” przedsiębiorca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych marketingowych w banku, kontakt telefoniczny oraz elektroniczny w celach marketingowych. Łącznie w ofercie przedsiębiorcy mogą „zarobić” 1000 zł. Promocja dla przedsiębiorców V” trwa do 31 marca 2021 r.

Przedsiębiorcy posiadający rachunek bankowy w Santander Bank Polska mogą otrzymać dodatkowo 2000 zł do wykorzystania w serwisie Sprzedajemy.pl. Odpowiednio 1000 zł w ramach promocji „Sprzedajemy z premią” oraz 1000 zł w akcji „Otwórz Sklep”.

Nowi klienci biznesowi Santander Bank Polska w promocji „Sprzedajmy z premią” otrzymają przez 10 miesięcy po 100 zł na promowanie ogłoszeń w serwisie Sprzedajemy.pl. Środki zostaną przelane na indywidualne konto klienta na portalu. Warunkiem skorzystania z oferty jest m.in.:

posiadanie rachunku rozliczeniowego w Santander Bank Polska lub otwarcie po przystąpieniu do promocji,

rozliczeniowego w Santander Bank Polska lub otwarcie po przystąpieniu do promocji, wypełnienie i przesłanie formularza promocyjnego , z wyrażoną zgodą na ujawnienie Organizatorowi przez bank informacji objętych tajemnicą bankową oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby promocji,

, z wyrażoną zgodą na ujawnienie Organizatorowi przez bank informacji objętych tajemnicą bankową oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby promocji, posiadanie lub otworzenie konta PRO w serwisie Sprzedajemy.pl.

W ofercie „Otwórz Sklep” przedsiębiorcy również otrzymają 100 zł przez okres 10 miesięcy doładowania na konto w serwisie Sprzedajemy.pl. Środki mogą być przeznaczone na promowanie ogłoszeń na Sprzedajemy.pl. Warunkiem otrzymania nagrody jest utrzymanie po okresie 3 pierwszych miesięcy ciągłości opłacania abonamentu Konta PRO / Sklepu.

Dodatkowo klienci aby wziąć udział w obu ofertach muszą wyrazić zgody marketingowe oraz handlowe na kontakt telefoniczny oraz elektroniczny ze strony banku. Otrzymane środki nie mogą zostać wymienione na gotówkę ani przekazane innej osobie. Promocja „Sprzedajmy z premią” oraz akcja „Otwórz Sklep” trwają od 5 listopada do 31 marca 2021 r.

Nest Bank – 400 zł za „Terminal płatniczy z Nest Bankiem”

Drugie miejsce w listopadowym porównaniu tanich kont firmowych z bonusami pieniężnymi i dodatkowymi korzyściami zajęło BIZnest Konto. Rachunek biznesowy od Nest Banku jest całkowicie bezpłatny. Klienci nie płacą za prowadzenie z konta, korzystanie z karty płatniczej, przelewy zwykłe zewnętrze wykonywane przez internet oraz wypłatę gotówki z bankomatów krajowych.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy posiadają BIZnest Konto mogą „zarobić” do 400 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy w promocji „Terminal płatniczy z Nest Bankiem”. Wysokość premii za korzystanie z terminalu płatniczego uzależniona jest od czasu trwania umowy o terminal płatniczy:

100 zł przy umowie na rok,

przy umowie na rok, 200 zł przy umowie na 2 lata,

przy umowie na 2 lata, 300 zł przy umowie na 3 lata,

przy umowie na 3 lata, 400 zł przy umowie na 4 lata.

Po spełnieniu warunków klient biznesowy otrzyma jednorazową wypłatę bonusu w ramach promocji „Terminal płatniczy z Nest Bankiem". Uczestnicy promocji przy zawieraniu umowy o terminal płatniczy z góry deklarują, przez jaki okres czasu zamierzają korzystać terminala. Oferta „Terminal płatniczy z Nest Bankiem” obowiązuje do odwołania.

Klienci biznesowi Nest Banku skorzystają z dodatkowych bonusów jakim są kody rabatowe o wartości 10 zł do wykorzystania na platformie bliskapaczka.pl oferującej rozwiązania logistyczne dla e-sklepów. Przedsiębiorcy posiadający konto biznesowe i kartę Visa otrzymają kod zniżkowy o wartości 10 zł na dowolną przesyłkę nadaną za pośrednictwem platformy bliskapaczka.pl w kraju i za granicę.

mBank – „0 zł za prowadzenie konta firmowego”

Klienci biznesowi mogą skorzystać z darmowego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard w ramach promocji „0 zł za prowadzenie konta firmowego”. Przedsiębiorcy przez 24 miesiące mogą korzystać z bezpłatnego prowadzenia konta oraz braku opłat za korzystanie z karty płatniczej. Ponad to w okresie promocyjnym przelewy zewnętrzne oraz wypłaty z bankomatów krajowych są darmowe. Promocja „0 zł za prowadzenie konta firmowego” ważna jest 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowo klienci w mBanku mogą skorzystać z promocji „Otwórz e-sklep z RedCart - edycja II”, „Otwórz e-sklep ze Sky-Shop.pl”, „Zniżka w Samito z mBankiem – edycja II” oraz „1koszyk dla klientów mBank - edycja II”. W ramach przygotowanych ofert przedsiębiorcy mogą m.in. otworzyć sklep internetowy za 1 zł netto za 3 miesiące oraz otrzymać 15 proc. zniżki na pakiet uruchomienia i konfiguracji sklepu. Promocje obowiązują do 30 listopada.



Dominika Florek