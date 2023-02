Darmowe konto firmowe i bonusy na 1500 zł. Promocja w Santanderze, której nie możesz przegapić

Konto firmowe to „wyposażenie obowiązkowe” każdej firmy i jak to w takich przypadkach bywa, może też być sporym kosztem. Są jednak wyjątki. Jeśli zatem planujesz założenie firmy albo masz już konto i płacisz za dużo za jego utrzymanie, to warto przyjrzeć się Kontu Firmowemu Godnemu Polecenia w Santander Banku Polska. Bank oferuje m.in. bezpłatny rachunek z szeregiem darmowych usług, a w bonusie można zgarnąć nawet 1500 zł.

W ramach promocji Santander Bank Polska proponuje bezpłatny rachunek (Konto Firmowe Godne Polecenia), kartę debetową, bankomaty w kraju i za granicą, 10 pierwszych przelewów natychmiastowych w systemie Blue Cash i bezpłatne przelewy elektroniczne w systemie Elixir (w tym do ZUS i US). Dodatkowo użytkownik może zgarnąć bonusy sięgające nawet 1500 zł. Już na samej bezpłatnej obsłudze konta można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w skali roku. Przyjrzyjmy się bliżej ofercie.

Darmowe konto

Co bank oferuje za 0 zł bezterminowo i bezwarunkowo?

0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego,

0 zł za 10 pierwszych przelewów natychmiastowych BlueCash w miesiącu,

0 zł za przelewy internetowe Elixir w PLN,

0 zł za przelewy w formie polecenia wypłaty w EUR,

0 zł za realizację poleceń zapłaty i zleceń stałych,

0 zł za przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego.

A dodatkowo po wyrażeniu zgód marketingowych:

0 zł za używanie pierwszej karty debetowej,

0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie.

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia na stronie Banku»

Bonusy

Dodatkowo można zgarnąć 1500 zł w bonusach. Bank wypłaca je za wykonanie określonych operacji:

do 900 zł zwrotu za transakcje kartą płatniczą.

300 zł za podpisanie umowy o produkt kredytowy.

300 zł za podpisanie umowy o leasing lub pożyczkę leasingową na kwotę min. 10 000 zł.

Pierwszy bonus – zwrot 900 zł od transakcji kartą. Jakie czynności trzeba wykonać?

1 miesiąc – przystąpienie do promocji, czyli – zawarcie umowy Konta Firmowego Godnego Polecenia i wykonanie transakcji bezgotówkowych.

2 miesiąc – wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł

3 miesiąc – wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (zwrot 3% wartości transakcji bezgotówkowych w 1. miesiącu, maksymalnie 150 zł).

4 miesiąc - wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (zwrot 3% wartości transakcji bezgotówkowych w 2. miesiącu, maksymalnie 150 zł).

5 miesiąc – wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (zwrot 3% wartości transakcji bezgotówkowych w 3. miesiącu, maksymalnie 150 zł).

6 miesiąc – wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (zwrot 3% wartości transakcji bezgotówkowych w 4. miesiącu, maksymalnie 150 zł).

7 miesiąc – wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (zwrot 3% wartości transakcji bezgotówkowych w 5. miesiącu, maksymalnie 150 zł).

8 miesiąc – wykonanie przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł (zwrot 3% wartości transakcji bezgotówkowych w 6. miesiącu, maksymalnie 150 zł).

Zwroty zostaną przekazane na Konto Firmowe otwarte w ramach promocji w ciągu 45 dni po miesiącu wykonania transakcji bezgotówkowych. Jeżeli w dniu wypłaty konto firmowe będzie zamknięte, zwroty nie zostaną wypłacone.

Drugi bonus - premia w wysokości 300 zł za zawarcie umowy kredytu.

Po zawarciu umowy o konto użytkownik ma 6 miesięcy na zaciągnięcie kredytu (jego wysokość nie jest określona w regulaminie promocji). W tym czasie musi wyrazić i utrzymać zgody marketingowe. Musi też wykonywać regularnie przelewy do ZUS na kwotę nie niższą niż 200 zł i utrzymać umowę kredytu do dnia wypłaty premii. Będzie ona wypłacona do 45 dnia po miesiącu zawarcia umowy o kredyt. Jeżeli w dniu wypłaty premii konto firmowe będzie zamknięte, premia nie zostanie wypłacona.

Trzeci bonus - premia w wysokości 300 zł za zawarcie umowy leasingu lub umowy pożyczki.

Czas na zawarcie umowy to 6 miesięcy, a minimalna kwota leasingu lub pożyczki to 10 000 zł. Tu także klient musi wykonywać regularnie przelewy do ZUS na kwotę nie niższą niż 200 zł i utrzymać umowę leasingu lub pożyczki do dnia wypłaty premii. Będzie ona wypłacona do 45 dnia po miesiącu zawarcia umowy o pożyczkę lub leasing. Jeżeli w dniu wypłaty premii konto firmowe będzie zamknięte, premia nie zostanie wypłacona.

Razem do zgarnięcia jest 1500 zł.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji można to zrobić elektronicznie, telefonicznie, pisemnie lub na adres do doręczeń elektronicznych, gdy zostanie zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 15 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ciągu 35 dni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, bank poinformuje o tym wcześniej klienta.

Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna posługująca się ważnym polskim dowodem osobistym, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nieposiadająca jakiegokolwiek bieżącego konta firmowego w Banku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia przystąpienia do promocji, o łącznych rocznych przychodach nie wyższych niż 10 000 000 zł.

Transakcja bezgotówkową kartą to transakcja realizowana główną kartą debetową wydaną do konta firmowego otwartego w ramach promocji, z wykluczeniem transakcji bezpośrednio związanych z udziałem w grach hazardowych (quasicash, transakcji wykonywanych w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory) oraz transakcji u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych i pośredniczących w wymianie np.: Revolut, DiPocket.

