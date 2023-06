Darmowe autostrady PiS-u. Ministerstwo chce rozwiązać problem odcinków koncesyjnych

Projekt dot. zniesienia opłat za państwowe autostrady wraca do komisji W związku ze złożeniem poprawek projekt ustawy mający znieść opłaty za autostrady państwowe wraca do komisji. Według PiS nowe przepisy pozwolą zmniejszyć wydatki dla kierowców i zwiększą możliwości komunikacyjne. Opozycja uważa, że to element kampanii wyborczej.