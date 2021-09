Dark Point Games planuje debiut na giełdzie i pierwszą grę na I kw. 2022 r.

/ darkpointgames.com

Dark Point Games planuje w tym roku debiut na rynku NewConnect, który ma poprzedzić emisja akcji. W pierwszym kwartale przyszłego roku ma odbyć się premiera pierwszej gry spółki, "Achilles: Legends Untold".

"Wystartowaliśmy już z kampanią marketingową 'Achilles: Legends Untold', która poprzedzi debiut na Steamie w tzw. wczesnym dostępie. Dotychczasowy koszt produkcji gry przekroczył 4,2 mln zł. Naszym celem jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie minimum 100 tys. kopii w ciągu roku od premiery. W 2023 roku gra pojawi się również na konsolach PlayStation i Xbox" - poinformował, cytowany w komunikacie, Paweł Waszak, prezes Dark Point Games.

Debiut na NewConnect ma odbyć się tym roku. Obecnie trwa przekształcanie firmy w spółkę akcyjną.

Wejściu na NC będzie towarzyszyć emisja akcji, która ma zapewnić wymagane rozdrobnienie akcjonariatu. Środki trafią na drugą produkcję spółki. Jak poinformował zarząd, finansowanie "Achilles: Legends Untold" jest zabezpieczone - pochodzi od dotychczasowych inwestorów oraz z dotacji NCBiR (ok. 2,4 mln zł) na projekt związany ze sztuczną inteligencją, który ma być wyróżnikiem gry Dark Point Games.

Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest firma OneTwoPlay (49 proc. udziałów), a po 11 proc. posiadają cztery osoby zajmujące kluczowe stanowiska w firmie. Ponad 6 proc. akcji należy do grupy inwestorów. Większość papierów dotychczasowych akcjonariuszy ma być objęta ograniczeniem zbywalności (lock-up) po debiucie na NewConnect.

Studio nie ujawnia w tej chwili informacji o zapisach na wishlist Steam, czyli liczby osób, które są zainteresowane zakupem "Achillesa".

Firma zakłada samodzielne wydanie tytułu. Pełna wersja gry, która będzie wydana w 2022 roku, ma być oferowana w cenie 20-25 USD. Wczesny dostęp będzie sprzedawany z rabatem ok. 10 proc.

Debiutancka produkcja Dark Point Games to gra akcji RPG z widokiem izometrycznym. Twórcy porównują ją do "Diablo" Blizzarda oraz "Hadesa" firmy Supergiant Games. Sposób rozgrywki ma być jednocześnie zbliżony do "Dark Souls".

Formuła tzw. wczesnego dostępu, w którym ma zadebiutować pierwsza gra spółki, polega na tym, że gracze kupią nieukończony produkt za nieco niższą cenę. Na początku ma być dostępne 12 godzin rozgrywki oraz tryb kooperacyjny dla wielu graczy.

W 2023 roku "Achilles" ma trafić na konsole PlayStation i Xbox, może też pojawić się na Nintendo Switch. Dark Point Games chce samodzielnie wykonać konsolowe wersje gry.

Studio zakłada, że w przyszłości będzie w stanie wydawać jedną, wysokiej jakości grę co dwa lata.

Rozpoczęto już preprodukcję kolejnej gry o roboczym tytule "Brightness". Dark Point Games planuje start właściwych prac nad nowym tytułem w 2022 r., z premierą (wczesny dostęp) wstępnie ustaloną na 2024 r.

Firma powstała w 2019 roku. Zespół tworzy obecnie ponad 20 osób, które pracowały wcześniej w takich firmach: Techland, CI Games czy Vivid Games.

kuc/ jow/ osz/