"Puls Biznesu": Dariusz Szwed nowym prezesem PKO BP

Dariusz Szwed został wybrany na nowego prezesa PKO BP - podał Puls Biznesu. Z zarządu odwołany został Maks Kraczkowski, a Mieczysław Król złożył rezygnację. Tym samym PKO BP w ciągu niespełna dwóch lat ma piątego prezesa.

Dariusz Szwed został dziś rano powołany na p.o. prezesa PKO BP - wynika z nieoficjalnych informacji “Pulsu Biznesu”, zrealizował się więc scenariusz, który zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu. Z zarządu odwołany został Maks Kraczkowski, a Mieczysław Król złożył rezygnację - pisze Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny "Pulsu Biznesu".

Paweł Gruza zrezygnował z kierowania pracami zarządu PKO BP oraz ubiegania się o pełnienie funkcji prezesa zarządu, pozostaje jednak wiceprezesem banku - poinformował bank w komunikacie z 6 kwietnia. Po ogłoszeniu nominacji Dariusza Szweda Kurs PKO utrzymał poranne wzrosty i zwyżkuje po godz. 11.00 w okolicach 0,7 proc.

"Złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie zarządu banku ani z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku" - napisano w komunikacie.

Już wówczas nazwisko Dariusza Szweda pojawiło się jako propozycja na potencjalnego następcę Gruzy.

Dariusz Szwed do PKO BP przechodzi z zarządu BGK. To menedżer z bogatym życiorysem bankowym. Przez lata pracował w BZ WBK (obecnie Santander), którego prezesem w latach 2007-15 był Mateusz Morawiecki. Kiedy jego szef przeszedł do polityki, Dariusz Szwed również zmienił pracę. W 2019 r. wszedł do zarządu Alior Banku, skąd odszedł w 2021 r. Menedżer kojarzony jest ze środowiskiem premiera i to poparcie premiera miało pomóc mu przejąc stery w największym polskim banku, który w ostatnim czasie targany był sporami frakcji politycznych. W BGK Dariusz Szwed nadzorował realizację wewnętrznego filaru Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-25 - pisze PB.