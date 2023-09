Danone zainwestuje w Polsce. Zbuduje fabrykę do produkcji specjalistycznej żywności

Prezes BGK: Kraje Trójmorza potrzebują inwestycji rzędu 650 mld euro do 2030 r. Do 2030 roku kraje skupione w Inicjatywie Trójmorza potrzebują inwestycji rzędu 650 mld euro, głównie w dziedzinach transportu i logistyki, energetyki oraz infrastruktury cyfrowej – oszacowała we wtorek w Karpaczu prezeska Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Beata Daszyńska-Muzyczka.