Dania przekaże Ukrainie największą darowiznę na zakup broni od czasu rosyjskiej inwazji

Premier: Polska utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - oświadczył we wtorek w telewizyjnym orędziu premier Mateusz Morawiecki.