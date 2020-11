Dania planuje wybicie 15 mln norek z powodu mutacji koronawirusa

fot. Nicolai Dybdal / Shutterstock

Premier Danii Mette Frederiksen poinformowała w środę o zamiarach rządu wybicia 15 mln norek na fermach z powodu znalezionej u tych zwierząt mutacji koronawirusa, który przeniósł się już na 12 osób, co zagraża skuteczności przyszłej szczepionki dla ludzi.

"Wirus zmutowany przez norki może stwarzać ryzyko, że przyszła szczepionka nie zadziała tak, jak powinna (…). Konieczny jest ubój wszystkich norek", czyli według władz 15–17 mln zwierząt - powiedziała premier na konferencji prasowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami duńskich władz mutacja ta nie powoduje poważniejszych skutków u ludzi, ale obniża skuteczność ludzkich przeciwciał, co zagraża opracowaniu szczepionki na Covid-19.

Duński minister zdrowia Magnus Heunicke powiedział, że około połowa z 783 przypadków zakażenia ludzi koronawirusem w północnej części kraju, gdzie są wielkie fermy norek, "ma z nimi związek".

Dalsze utrzymywanie hodowli norek stanowi wysokie ryzyko dla zdrowia publicznego tak w Danii, jak i za granicą - poinformował Kare Moelbak, przedstawiciel duńskiej agencji kontroli chorób zakaźnych (SSI).

Dania jest pierwszym w świecie eksporterem skór z norek, które są hodowane na 1500 fermach. Eksportuje rocznie 17 mln skór, z czego większość trafia do Chin i Hongkongu.

12 przypadków transmisji na człowieka zmutowanego wirusa wykryto w północnej Jutlandii na zachodzie kraju, gdzie skupiona jest największa liczba ferm hodowlanych.

Duński minister ds. żywności Morgens Jensen powiedział, że obecnie zainfekowanych wirusem jest 207 ferm, w ubiegłym miesiącu było ich 41.

Wybijanie norek z zainfekowanych ferm w Danii rozpoczęto już w październiku; rząd obiecał farmerom zrekompensowanie strat.

Do tej pory w Danii zarejestrowano 50 530 zakażonych koronawirusem osób; 729 z nich zmarło.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki komentuje: Sytuacja w Danii jest bardzo przykra, jednak nie budzi dużego zaskoczenia. W ostatnich miesiącach na ponad 1/3 wszystkich duńskich ferm ubijane były norki zakażone COVID-19 oraz takie, które mogły być narażone na zakażenie. Okazało się, że działania te były niewystarczające, wirus wciąż się rozprzestrzeniał i mutował, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia publicznego. Koronawirus został wykryty nie tylko na fermach norek w Danii, ale też w Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Holandii (tutaj z tego powodu przyspieszono wygaszenie przemysłu o 3 lata). Problem dotyczy nie tylko krajów europejskich – COVID-19 został także wykryty na fermach w USA, gdzie również podejmuje się próby jego eliminacji poprzez zabijanie tysięcy norek. Jako Otwarte Klatki od kwietnia br. apelujemy do Głównego Inspektoratu Weterynarii o przeprowadzenie kontroli na polskich fermach futrzarskich pod kątem obecności koronawirusa. Biorąc pod uwagę sytuację w innych krajach europejskich oraz fakt, że każdego roku w Polsce hoduje się ponad 5 milionów norek (na największej fermie, znajdującej się w Góreczkach, woj. wielkopolskie, przebywa ok. 500 tysięcy zwierząt), należy przypuszczać, że problem zakażenia koronawiursem występuje także na polskich fermach. Dobrym powodem do przeprowadzenia kontroli byłoby zgłoszenie przez hodowców niepokojąco wysokiej śmiertelności norek. Obawiamy się jednak, że hodowcy mogą jej nie sygnalizować, aby nie budzić niepokojów w związku z pracami nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która zawiera zapis o zakazie hodowli zwierząt na futro w Polsce. Duński profesor Hans Jørn Kolmos, ekspert w dziedzinie infekcji pomiędzy ludźmi a zwierzętami, podkreśla, że to, co się wydarzyło w Danii nie jest żadnym zaskoczeniem, a władze kraju powinny podjąć bardziej stanowcze kroki o wiele wcześniej. W trosce o zdrowie publiczne liczymy na to, że takie kroki zostaną podjęte przez polski GIW oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

