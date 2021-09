Dania: "pandemia jest pod kontrolą", zniesiono wszystkie restrykcje

W Los Angeles przegłosowano obowiązek szczepień dzieci powyżej 12. roku życia

Rada ds. edukacji hrabstwa Los Angeles w USA jednogłośnie przegłosowała w czwartek obowiązek zaszczepienia przeciwko Covid-19 wszystkich uczniów od 12. roku życia. Los Angeles to drugi co do wielkości okręg szkolny w Stanach Zjednoczonych.