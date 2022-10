Dane z USA zdecydowały o przebiegu sesji. Bumech znów blisko miliarda kapitalizacji

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Informacje o amerykańskim rynku pracy przesądziły o wyniku sesji w piątek. Indeksy na GPW, mimo spadków, były względnie odporne na to, jak na dane w pierwszych godzinach zareagowali inwestorzy na Wall Street. Cały tydzień główne benchmarki skończyły na plusach, a gwiazdą sesji znów został Bumech.

WIG20 był niżej o 0,89 proc., przy spadku WIG o 0,82 proc. W podobnej skali zniżkował mWIG40 (-0,9 proc.), a nieco lepiej zachował się sWIG80 ze spadkiem o 0,14 proc. Obroty wyniosły 727 mln zł, z czego 625 mln dotyczyło WIG20.

Do momentu opublikowanych przez amerykańskie rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS), danych o rynku pracy w USA, na rynku akcji dało się zauważyć wyczekiwanie inwestorów na to co pokaże przede wszystkim raport NFP (ang. non-farm payrolls).

Pierwsza faza handlu w Europie przebiegała w dosyć spokojnej atmosferze z niewielkimi zmianami głównych indeksów. Pokazany o godz. 14.30 raport, został odebrany przez rynki jako czynnik zmniejszający szanse na „gołębi zwrot” Fedu, pod który udało się wypracować mini odbicie na początku tygodnia.

Zdecydowana reakcja za Oceanem nie spotkała się z równie silnym przeniesieniem sentymentu w Europie, w tym na GPW. Gdy na Wall Street w pierwszych godzinach sesji spadki przekraczały 2 proc. na S&P500 i 2,8 proc. na Nasdaqu, WIG20 tracił mniej niż 1 proc. Polskie indeksy wypadły nawet lepiej od najważniejszych europejskich średnich, które spadały o ok. 1-1,5 proc. (DAX, CAC40), a na lekkim plusie notowany był brytyjski FTSE100.

Większą przecenę mógł amortyzować polski złoty, który mimo wspierających dolara danych i rosnących rentowności amerykańskich obligacji, odrobił kilka gorszy do zielonego, chociaż trzeba pamiętać, że odreagowanie było dość naturalne po czwartkowym gwałtownym osłabieniu.

Wracając na GPW, mimo spadków w piątek, główne indeksy cały tydzień skończyły na plusach, dobrze rozpoczynając nowy miesiąc. WIG20 zyskał 1,98 proc. WIG wzrósł o 2,05 proc., przy zwyżkach mWIG40 i sWIG80 o odpowiednio 2,29 proc. i 1,59 proc.

W piątek na GPW wzrosty zaliczyły tylko dwa sektory: gry (3,14 proc.) oraz spółki spożywcze (0,99 proc.). Najgorzej wypadły chemia (-2,31 proc.), paliwa (-2,44 proc.) i energetyka (-2,27 proc.).

W WIG20 uwagę znów przykuwał kurs CD Projektu (4,20 proc.), który zakończył tydzień najwyżej od 20 maja 2022 r.

Na plusie skończyły jeszcze kursy JSW (1,68 proc.) oraz banków: Pekao (1,88 proc.) i PKO BP (0,41 proc.).

Największe spadki dotknęły kurs PGE (-2,76 proc.), którego prezes w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że spółka sprzedaje węgiel po niekoniecznie rynkowej cenie. Niżej też był kurs PKN Orlen (-3 proc.), mimo wzrostów na rynkach ropy. Wpływ mogły mieć informacje o wprowadzanym przez Czechy podatku od zysków nadzwyczajnych także od firm petrochemicznych. Spółka jest właścicielem jedynej w Czechach rafinerii.

Kolejny dzień niżej były akcje Allegro (-2,40 proc.), dla którego w czwartek pod koniec sesji upubliczniono rekomendację BM mBanku. Powyżej 2 proc. spadły jeszcze walory PGNiG, mBanku i Pepco.

W drugiej linii jeszcze mocniej niż w czwartek, wzrosły akcje Bumechu (11,38 proc.) przy ponad 25,2 mln zł obrotu. To po podanych dzień wcześniej informacjach o zakupie akcji przez głównego akcjonariusza. Kapitalizacja znów oscyluje wokół miliarda złotych i wg kursu zamknięcia z piątku wynosiła 999,23 mln zł.

Na szerokim rynku dalsza przecena akcji SimFabric po tym jak w ciągu tygodnia PlayWay ogłosiło, że zamierza sprzedać cały pakiet akcji w procedurze ABB. W nawiązaniu do tego, w piątek DM BDM wydał rekomendacje „sprzedaj” dla spółki.

MKu