Dane z USA pomogły największym spółkom z GPW. Kurs XTB z szansą na nowy szczyt?

Paczka danych inflacyjnych z USA wsparła rynki akcji. W Warszawie na ogólnoświatowym sentymencie skorzystały przede wszystkim spółki z WIG20. W drugiej linii wyróżnił się kurs XTB, który zbliżył się do historycznego szczytu z szansą, według maklerów, na jego poprawienie.



Środa była dniem publikacji ważnych dla inwestorów danych o amerykańskiej inflacji. Na europejskich giełdach indeksy lekko rosły przed pojawieniem się na rynku nowych informacji i przyspieszyły, gdy okazało się, że dynamika wzrostu jest poniżej prognoz, czyli postępuje proc. dezinflacyjny. Nie wszystkie benchmarki zdołały utrzymać jednak zwyżki, słabnąc, im bliżej było końca sesji. Większość z nich jest jednak notowanych na kilkumiesięcznych szczytach jak DAX, a inne, jak CAC40 czy FTSE100 na historycznych maksimach.

/ GPW

Inaczej było w przypadku WIG20, któremu do jakiegokolwiek maksimum jeszcze daleko. Na amerykańskie dane zareagował dolar, osłabiając się do głównych walut, a do góry poszybowały ceny surowców jak ropy i miedzi. Ta mieszanka, przy zyskującym także do amerykańskiej waluty złotym, wspierała notowania największych spółek z GPW.

W tym układzie, WIG20, przy wydatnym udziale największych banków pokonał opór na poziomie 1800 pkt., co może być zapowiedzią kontynuacji wzrostów w najbliższym czasie, chociaż i te zależeć mogą od światowego sentymentu, który wkrótce kształtowany będzie m.in. przez sezon wynikowy rozpoczynający się w USA.

WIG20 zyskał 1,85 proc. WIG był wyżej o 1,22 proc. Z kolei o 0,12 proc. zniżkował mWIG40, a o 0,21 proc. spadł sWIG80. Obroty wyniosły 1,25 mld zł, z czego 1,02 mld dotyczyło WIG20.

W ujęciu sektorowym na wyraźnych plusach były spółki odzieżowe (3,03 proc.) i banki (2,36 proc.) oraz mocniej od średnich zwyżkowały górnictwo (1,94 proc.) i gry (1,92 proc.). Pod kreską było 6. indeksów sektorowych z największym spadkiem motoryzacji (-4,21 proc.). Pozostałe średnie spadły o mniej niż 1 proc.

"Rynek z 75 proc. prawdopodobieństwem wycenia, że Fed w maju poniesie stopy procentowe o 25 pb. i że będzie to już ostatnia podwyżka stóp w br. Dzisiejsze dane wspierają taki pogląd i oczywiście jest to pozytywne dla rynku akcji" – powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas, Dominik Osowski.

"Pozytywnie na dane z USA zagregowały również indeksy z rynków bazowych, co w krótkim terminie powinno także wspierać warszawski parkiet" – dodał.

Zdaniem analityka w kolejnych dniach inwestorzy skupią się na wynikach spółek amerykańskich i oceniać będą kondycję tamtejszej gospodarki.

"Publikowane wyniki pokażą, jak głęboki będzie spadek EPS (zysk na akcję) spółek z S&P500. Prognozy wskazują na ok. 7 proc. spadek zysków i zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie" - powiedział ekspert BM BNP Paribas.

W WIG20 na minusie były tylko notowania Dino (-0,13 proc.) i PGE (-0,22 proc.). Dla walorów Dino jest to czwarta spadkowa sesja pod rząd.

Najwięcej zyskały akcje LPP (4,47 proc.). mBanku (3,76 proc.) czy JSW (3,96 proc.). Górnicza spółka poinformowała o podpisaniu umowy kredytu na 1,65 mld zł, a o dobrych perspektywach spółki mówił w wywiadzie dla „Parkietu” prezes JSW Tomasz Cudny.

Warto wspomnieć o PKO (2,56 proc.), które poinformowało, że chce przeznaczyć na dywidendę połowę zysku za 2022 r.

W drugiej linii wyróżniły się kursy Millennium (6,19 proc.) oraz XTB (7.46 proc.), którego cena na zamknięciu wyniosła 35,42 zł i zbliżyła się do historycznego szczytu na poziomie 36,90 zł. Na rynku w środę ukazała się też aktualizacja wyceny DM Trigon, który podniósł cenę docelową akcji do 39,3 zł. Spółka raport za I kwartał pokaże dopiero 8 maja, ale ma w zwyczaju podawać szacunkowe wyniki wcześniej i być może inwestorzy, licząc na pozytywne informacje, generują popyt na akcje.

Mocniej zdrożały walory STS Holding (3,01 proc.). Spółka w I kw. 2023 zwiększyła NGR, czyli wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszoną o wypłacone wygrane i podatek od gier, o 12 proc. rdr do 175 mln zł

Po drugiej stronie o 5,05 proc. potaniały walory InterCars a Auto Partnera spadły o 3,23 proc., cofając się z ustanowionych we wtorek historycznych maksimów.

Na GPW, po przenosinach z NewConnect zadebiutował Columbus, jednak kurs spadł o 4,63 proc. Z kolei na NewConnect ruszyły notowania Prostej Giełdy, która we wtorek miała swój giełdowy debiut. Kurs po otwarciu handlu zyskał 269,86 proc. i ponownie został zatrzymany. Dokonano łącznie transakcji na 52 tys. zł.