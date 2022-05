Dane o produkcji budowlanej negatywnie zaskakują, to początek wyraźnego hamowania [Opinia]

fot. Maksim Safaniuk / / Shutterstock

Kwietniowe dane o produkcji budowlano-montażowej negatywnie zaskoczyły. Choć początek drugiego kwartału wyglądał w budownictwie wciąż dość dobrze, to w kolejnych miesiącach należy spodziewać się coraz niższych odczytów - oceniają ekonomiści.

ALIOR BANK:

"Kwietniowe dane o produkcji budowlano-montażowej zaskakują negatywnie. Po wyśmienitym wyniku z I kw. br. (23,3 proc. rdr) w kwietniu doszło do wyraźnego spowolnienia – wzrost o 9,3 proc. rdr jest wyraźnie poniżej zarówno naszych oczekiwań jak i konsensusu (oscylował wokół 19 proc. rdr). W ujęciu mdm do miesiąca po wyłączeniu czynników sezonowych sprzedaż produkcji budowlanej spadła o 5,1 proc. Wstępnie można zacząć mówić, że zaczynają się materializować ryzyka, o których mówi się od jakiegoś czasu. Wybuch wojny w Ukrainie negatywnie wpłynął na podaż pracowników, materiałów oraz koszty materiałów, a więc spotęgował sygnalizowane wcześniej przez sektor problemy wynikające z postpandemicznych napięć podażowych.

Po stronie popytowej doszło znaczne chłodzenie budownictwa mieszkaniowego w odpowiedzi na zaostrzoną politykę monetarną (rosnące koszty obsługi długu, spadająca zdolność kredytowa). Wstępnie można zakładać, że w najbliższych miesiącach sektor nadal będzie borykał się z ww. kwestiami, co będzie chłodzić koniunkturę w budownictwie".

Przeczytaj także Polska gospodarka spisała się na medal. Teraz szykujmy się na recesję

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

"Tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kwietniu ostro wyhamowało w porównaniu do wyników notowanych w poprzednich trzech miesiącach, kiedy to przekraczało 20,0 proc. rdr. Dynamika na poziomie 9,3 proc. rdr to oczywiście nadal odczyt dość dobry, niemniej jednak – jak wiele wskazuje – jest to początek ścieżki wyraźnego schodzenia w dół.

Początek drugiego kwartału wyglądał w budownictwie jeszcze wciąż dość dobrze, choć w kolejnych miesiącach należy spodziewać się coraz niższych odczytów. Rozgrzany sektor budowalny jest aktualnie schładzany z jednej strony wysokimi kosztami materiałów i pracy, a z drugiej hamującym popytem i akcją kredytową. Dane z budownictwa, obok opublikowanych kilka dni temu wyników produkcji przemysłowej, sygnalizują rozpoczynające się spowolnienie polskiej gospodarki. Na razie jest ono bardzo łagodne, co 'ułatwi' RPP decyzje o dalszym podnoszeniu stóp procentowych. Odczyty wskaźników inflacyjnych bowiem na pewno długo jeszcze niższe nie będą".

PKP BP:

"Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu nieco zwolniła – wzrost wyniósł 9,3 proc. rdr wobec 27,6 proc. rdr w marcu. Spadki dotknęły wszystkie segmenty, przy czym dynamika w segmencie inżynierii lądowej praktycznie spadła do zera. Patrząc na poziomy produkcji sytuacja nie wygląda źle – niewykluczone, że kwietniowe dostosowanie to wynik dużej zmienności tych danych lub trudności z właściwym obliczaniem deflatorów (omawiane dane są w cenach stałych).

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu nieco zwolniła – wzrost wyniósł 9,3% r/r wobec 27,6% r/r w marcu. Spadki dotknęły wszystkie segmenty, przy czym dynamika w segmencie inżynierii lądowej praktycznie spadła do zera. 1/3 pic.twitter.com/dlRX15B0XJ — PKO Research (@PKO_Research) May 23, 2022

Na rynku mieszkaniowym trwa schładzanie koniunktury – zarówno liczba nowych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów pozostaje poniżej średnioterminowego trendu. Mieszkań oddawanych do użytku przybywa – ale jest wskaźnik ten reaguje ze znacznym opóźnieniem".

********

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2022 r. wzrosła o 9,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rdr o 18,7 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 3,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w kwietniu i marcu 2022 r.:

kwiecień kwiecień marzec rdr mdm rdr mdm BUDOWNICTWO 9,3 -5,9 27,6 41,4 Budowa budynków 20,5 -7,8 44,9 37 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 1,4 -0,7 23,2 63,2 Roboty budowlane specjalistyczne 6,6 -9,6 13,7 26

pat/ mfm/