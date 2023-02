Dane makro w centrum uwagi. „Inwestorzy się nie przejęli”

Chociaż zestaw danych makroekomicznych publikowanych we wtorek nosił w sobie duży ciężar gatunkowy, to przesunięcia indeksów na GPW nie były znaczące. Ostatecznie sesja zakończyła się w mieszanych nastrojach skorelowanymi z zachowaniem zachodnich giełd.

fot. Kacper Pempel / / FORUM

We wtorek inwestorzy mieli do rozpatrzenia kilka ciekawych danych związanej z funkcjonowaniem krajowej i światowej gospodarki. O ile wyraźnie gorsze od rynkowych prognoz były dane o PKB Polski w IV kwartale, to pierwszy regularny odczyt PKB w strefie euro w IV kwartale nie stanowił wielkiego zaskoczenia, po tym, jak w styczniu pokazały się wstępne szacunki Eurostatu.

Najważniejszą informacją dnia miały być jednak dane o inflacji w USA i pod to wydarzenie pozycjonował się rynek akcji w pierwszej części sesji. W Europie indeksy odznaczały się minimalnymi przesunięciami w górę, a na walutowym odcinku stabilizował się kurs pary USD/EUR.

Sam raport, o ile nieco rozminął się z prognozami analityków, to nie przełożył się na silniejszą reakcją rynków (póki co). Inwestorzy w pierwszych godzinach nie mogli zdecydować się jak zinterpretować dane, a w dodatku pojawiły się pierwsze komentarze członków Fedu, które zgodnie z dotychczasową narracją sugerowały dalsze podwyżki stóp procentowych w USA. Stąd Wall Street raz znajdowało się nad kreską, by za chwilę notować spadki, które w głównej mierze decydowały o nastrojach na GPW w końcówce handlu.

Tym samym WIG spadł o 0,03 proc., WIG był wyżej 0,06 proc. Do góry poszedł mWIG40 o 0,27 proc. i sWIG80 o 0,06 proc. Obroty przekroczyły 733 mln zł, z czego 596 mln dotyczyło spółek z WIG20.

"Rynek od kilku dni czekał na dane o CPI z USA, które okazały się wyższe od oczekiwań. Inwestorzy jednak za bardzo się tymi danymi nie przejęli, gdyż wpływ głównych komponentów inflacyjnych zbytnio się nie zmienił”- powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

"Katalizatorem do większej zmienności może być opinia rzecznika TSUE odnośnie do odsetek za kredyty walutowe, którą poznamy w najbliższy czwartek. W przypadku negatywnej dla banków decyzji, jej wpływ na rynek może być analogiczny, choć trudno powiedzieć jak mocno taki scenariusz już rynek zdyskontował. Jeśli jednak decyzja byłaby bardziej pozytywna dla banków, co jest mniej prawdopodobne, to można byłoby oczekiwać mocniejszej reakcji i w takim przypadku obecna korekta mogłaby ulec zakończeniu" - wskazał ekspert z BM BNP Paribas.

Na GPW we wtorek w ujęciu sektorowym najlepiej radziły sobie banki (1,3 proc.) oraz media (1,13 proc.) i górnictwo (0,73 proc.). Wśród 7 indeksów branżowych na minusie więcej oddały motoryzacja (-1,84 proc.) oraz gry (-1,69 proc.).

W WIG20 liderami wśród spółek pod presją podaży były akcje CD Projektu (-3,35 proc.) oraz Kruka (-3,23 proc.). Kurs CCC (-1,46 proc.) po kolejnej spadkowej sesji, dotarł w okolice średnioterminowych minimów z września i października 2022 r.

Na niewielkim plusie był notowany PKN Orlen (0,32 proc.). Spółka potwierdziła odkrycie dodatkowych 500 mln m sześc. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja.

Zyskały największe banki z mBankiem (2,24 proc.), jako liderem wzrostu w całym portfelu WIG20. Powyżej 2 proc. zyskały akcje JSW (2,16 proc.), odbijające po poniedziałkowej przecenie. Część inwestorów wiązała ją z pracami UE nad ograniczaniem emisji metanu przez spółki górnicze, ale o tych pracach opinii publiczna jest informowana co najmniej od kilku miesięcy, a od jakiegoś czasu sprawę podnoszą także związki zawodowe.

W drugiej linii wyróżnił się kurs Millennium (4.77 proc.), ponieważ bank poinformował o sprzedaży części aktywów w spółce zależnej za ok. 500 mln zł i strategicznej współpracy z europejskim ubezpieczycielem. Ponad 4 proc. wzrosły także akcje Asbisu i 11 bit. Najmocniej przeceniono akcje InterCars (-3,19 proc.) i Grupy Azoty (-2,02 proc.).

Na szerokim rynku zyskiwały spółki łączone z zamówieniami dla wojska. Kurs Zrembu zyskał 13,76 proc., a Wojasa kolejne 8,02 proc. i jest w zasięgu rocznego maksimum osiągniętego po wybuchu wojny w Ukrainie.