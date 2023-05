Dane makro nie zachęciły byki. Kurs Allegro po rekomendacji z nowym rocznym szczytem

Bez przełomu, za to z kolejnym poprawieniem okresowego maksimum na WIG20 minęła sesja we wtorek. Handel na GPW charakteryzowały niewielkie przesunięcia indeksów, a do bardziej zdecydowanych wzrostów nie przekonały nawet lepsze dane z polskiej gospodarki.

Słabym początek wtorkowych notowań na warszawskiej giełdzie nie przeszkodził odrobić w ciągu dnia spadków na indeksach i wyjść na plus. Na WIG20 jeszcze przed południem kosmetycznie poprawiono szczyt fali wzrostowej (1960,6 pkt) trwającej od października, po czym indeks w dobrze znanym już scenariuszu konsolidował się pod poziomem 1955 pkt.

Niemoc byków w trwałym pokonaniu oporu staje się już ostrzegawcza, a we wtorek do jego pokonania nie zachęciły nawet sensacyjne dane o PKB Polski w I kwartale czy pierwszy od wielu miesięcy spadek inflacji bazowej. Co prawda sentyment na rynkach bazowych uległ lekkiemu pogorszeniu, ale na korzyść polskiego rynku akcji zachowywał się drożejący do dolara złoty. Ostatecznie sesja skończyła się kolejnym przeciąganiem linii pod oporem i trwającą konsolidacją po mocnym kwietniu, kiedy blue chipy zyskały 9,4 proc. W maju WIG20 zyskał póki co 1,4 proc.

WIG20 wrósł we wtorek o 0,42 proc., WIG o 0,39 proc. Z kolei mWIG40 był tylko 0,07 proc. nad kreską, a relatywnie mocniejszy okazał się sWIG80 ze wzrostem o 0,91 proc. Obroty były mniejsze i wyniosły 905 mln zł, z czego tylko 711 mln dotyczyło WIG20.

W ujęciu sektorowym na GPW najmocniej zniżkował WIG-Spożywczy (-3,36 proc.) oraz WIG-Chemia (-1,85 proc.) i WIG-Górnictwo (-1,28 proc.). Największe wzrosty natomiast zanotowały WIG-Media (1,2 proc.) i WIG-Budownictwo (0,8 proc.), a po spadkach z poniedziałku o 0,65 proc. wzrósł WIG-Banki.

W WIG20 dalej na plusie były notowania detalistów, z których najwięcej zyskał kurs Pepco (2,60 proc.). Ponad 2 proc. zyskał jeszcze kurs Cyfrowego Polsatu (2,26 proc.), który opublikował wyniki za I kwartał. Zysk EBITDA grupy wyniósł w tym okresie 761,2 mln zł i był o 0,3 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków.

Po poniedziałkowych spadku odbił kurs mBanku (1,74 proc.), a na plusie były też inne największe banki z portfela, oprócz Santandera (-0,06 proc.). Komisja Nadzoru Finansowego planuje wprowadzić bankom wymóg emisji listów zastawnych pokrywających część wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Aby spełnić nowy wymóg, banki będą musiały wyemitować - w zależności od wariantu - od 14,5 mld zł do 137 mld zł dłużnych papierów wartościowych.

Warto zwrócić uwagę na kurs Allegro (1,59 proc.), który poprawił roczne maksima, po tym jak Oddo BHF podniosło rekomendację do "neutralnie”, a cenę docelową zwiększyło o ponad 100 proc. do 39,3 zł.

Spadki w WIG20 zanotował kurs CD Projektu (-2,8 proc.). Na rynku pojawiły się doniesienia o okrojeniu studia odpowiedzialnego za projekt „Sirius” z ponad 20 pracowników. Trudno jednak by miało to wpływ na zachowanie kursu. Poza tym część poniedziałkowych wzrostów oddały spółki surowcowe z JSW (-2,25 proc.) i KGHM (-1,2 proc.) na czele. Swoje ważył też spadek PKN Orlen, chociaż niewielki to przy trzecich obrotach na rynku (88 mln zł) za Dino (101 mln) i Allegro (131 mln).

W drugiej linii najmocniej zniżkował kurs Kernela (-9,2 proc.), którego główny akcjonariusz złożył wniosek do KNF o zdjęcie spółki z GPW bez przynosowego wykupu.

Szacunkowe wyniki i stratę pokazała Grupa Azoty (-5 proc.). Z kolei o 5,72 proc. wzrósł kurs 11bit i jest w okolicach historycznych szczytów z marca br.

Na szerokim rynku o 4,73 proc. wzrósł kurs Mercatora, chociaż spółka spodziewa się straty w I kw. 2023 r. Z kolei akcje Cognoru straciły 6,14 proc., a spółka zanotowała w pierwszym kwartale spadek zysku EBITDA o 47,6 proc. rdr.