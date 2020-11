Dane Google'a wskazują na spadek PKB w listopadzie

fot. Shutterstock / Shutterstock

Ze względu na głębokość zmian gospodarczych zachodzących w okresie obowiązywania restrykcji antyepidemicznych znaczenia nabierają wskaźniki bardzo wysokiej częstotliwości. Pozwalają one śledzić aktywność gospodarczą z dnia na dzień, choć w dużo mniej dokładny sposób niż przy pomocy tradycyjnych, miesięcznych danych takich jak produkcja czy sprzedaż detaliczna.

My śledzimy takie wskaźniki i tutaj przedstawiam ich przykładowe wyniki. Pokazują one, że lockdown już dotyka gospodarkę, ale na razie jest to proces łagodniejszy niż wiosną.

Z danych pochodzących z urządzeń mobilnych zawierających system Google’a (Android) widać, że w pierwszej dekadzie listopada wizyty konsumentów w miejscach handlu i rekreacji były ok. 25 proc. poniżej normy. To przekładałoby się – według moich analiz – na faktyczny poziom konsumpcji ogólnej ok. 5-10 proc. poniżej normy. Kolejne dekady listopada będą zapewne gorsze ze względu na zamknięcie części sklepów, ale na razie daleko jeszcze jesteśmy od efektów wiosennego lockdownu, gdzie w dołku konsumpcja była ok. 20 proc. poniżej normy. Choć jeżeli dojdzie do wydania przez rząd nakazu pozostania z domu, to sądzę, że zbliżymy się do tego efektu.

O ile w danych o aktywności konsumentów widać już efekty restrykcji, o tyle dane o zużyciu prądu nie wskazują, by następowały duże wstrząsy w aktywności przemysłu. Roczna dynamika popytu na prąd w systemie, którą znamy z dziennych raportów Polskich Sieci Elektroenergetycznych, wynosiła w ostatnich dniach ok. zera, czyli mniej więcej tyle, ile w okresie letnim i na początku jesieni. Widać istotną różnicę między sytuacją bieżącą a wiosną, gdy spadek zużycia prądu sięgał 10 proc. rok do roku ze względu na zatrzymanie prac części fabryk. To był spadek bezprecedensowy.

Z tych danych można nakreślić następujący obraz. Popyt konsumpcyjny wyraźnie się obniża i w ciągu czterech tygodni od połowy listopada do połowy grudnia może doznać istotnego wstrząsu. Ale firmy produkcyjne na razie traktują tę zmianę jako przejściową i nie dostosowują gwałtownie swojej aktywności –nie redukują liczby zmian i nie zamykają fabryk. To oznacza, że największe uderzenie fali epidemicznej odczuwa sektor usług i części handlu, a mniejsze firmy znajdujące się dalej od konsumenta w łańcuchach dostaw.

Jest to wszystko spójne z zakreślonym tutaj przeze mnie dwa tygodnie temu scenariuszem makroekonomicznym, w którym spadek PKB w czwartym kwartale jest o ok. połowę niższy niż w drugim kwartale, czyli wynosi 4-5 proc. kwartał do kwartału. Co ciekawe, prawie taki sam scenariusz pokazał we wtorek Narodowy Bank Polski podczas konferencji na temat swojego Raportu o inflacji (który opisałem w tym miejscu kilka dni temu).

Natomiast przekonanie o większej odporności gospodarki na epidemię w kolejnej jej fali opiera się na założeniu, że restrykcje będą znoszone od końca pierwszej dekady grudnia i w sezon świąteczny wejdziemy z solidnym popytem konsumpcyjnym. Gdyby miało zdarzyć się inaczej, część sklepów miałyby być zamknięta do końca grudnia lub nawet do stycznia, a wysokość fali epidemii wywoła całkowite zamknięcie kraju na wiele tygodni, wówczas nie unikniemy powtórki z wiosny.

Na szczęście, nad wszystkimi scenariuszami, też tymi czarnymi, unosi się już coraz bardziej wyraźna perspektywa ograniczenia epidemii w 2021 roku w wyniku wprowadzenia szczepionek. Ostatnie wyniki badań, zaprezentowane przez firmę Pfilzer, są bardzo pozytywne i dają nadzieję na wprowadzenie wysoce efektywnej szczepionki na szeroką skalę w przyszłym roku. A oczekiwania w gospodarce mają ogromne znaczenie.

/ SpotData