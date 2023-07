Dalszy ciąg wzrostów na Wall Street

Trwają dywidendowe żniwa. W wakacje najwięcej spółek podzieli się zyskami W Polsce trwają żniwa, a na GPW najwięcej praw do dywidend zostanie przyznanych w okresie do końca wakacji. Równie dużo będzie wypłat. Jednym słowem także akcjonariusze mają okres dywidendowych żniw, a my pokazujemy rozpiskę na najbliższe tygodnie.