Dąbrowski (RPP): Przestrzeń do obniżek stóp może pojawić się pod koniec roku

Jeżeli obecne procesy utrzymają się, to pod koniec roku może pojawić się przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce - ocenił we wtorek wieczorem w TVP Info członek RPP Ireneusz Dąbrowski. Jego zdaniem w maju inflacja CPI może spaść poniżej 13 proc. rdr.

fot. Jakub Krechowicz / / Shutterstock

"Jeżeli te procesy, które w tej chwili obserwujemy, utrzymają się, to na koniec roku może się taka przestrzeń (do obniżek stóp proc. - PAP) pojawić. Myślę, że to jest ostatni kwartał, zobaczymy w listopadzie jaka będzie projekcja i myślę, że Rada może rozważyć wtedy taki scenariusz" - powiedział Dąbrowski.

W ocenie członka RPP inflacja CPI w maju może spaść poniżej 13 proc. rdr.

"Jestem optymistą, wydaje mi się, że pułap 13 proc. powinien zostać przekroczony w dół. Co jest istotne - zobaczymy też jak ceny zmieniały się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Przy wygaszaniu inflacji ważne jest tzw. momentum, czyli te zmiany miesięczne. Liczę, że te zmiany miesięczne też bardzo spowolnią" - powiedział Dąbrowski.

W środę o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji CPI za maj.

Według prognoz ekonomistów, wskaźnik cen spowolnił w maju do 13,2 proc. rdr i do 0,2 proc. mdm. W kwietniu inflacja wyniosła 14,7 proc. rdr i 0,7 proc. mdm.

