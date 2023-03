Dąbrowski (RPP): Nie będzie pochopnego obniżania stóp procentowych w Polsce

Nie będzie pochopnego obniżania stóp procentowych w Polsce - zaznacza członek RPP, Ireneusz Dąbrowski, w kuluarach Forum Suwerenności Monetarnej w Warszawie. Jego zdaniem obecne zaburzenia na rynkach wskazują, że ogłoszenie ostatecznej pauzy w cyklu podwyżek stóp jest stanowczo przedwczesne.

"Nie wiem, co zrobi Rada, bo to jest ciało kolegialne, natomiast - moim zdaniem - na pewno nie będzie żadnego pochopnego obniżania stóp procentowych. Będziemy bardzo wnikliwie przyglądać się zmieniającej się sytuacji gospodarczej i nie możemy sobie pozwolić na zbyt szybkie obniżanie stóp procentowych. Natomiast w horyzoncie kolejnej projekcji, myślę, że zobaczymy możliwość obniżenia stóp proc., ale trudno powiedzieć, kiedy mogłoby to nastąpić" - powiedział Dąbrowski.

"Aktualna projekcja, sporządzona jak zawsze przy założeniu niezmienionych stóp procentowych, pokazuje, że obecny poziom stóp bardzo silnie oddziałuje na gospodarkę i nadal będzie oddziaływać. Ponadto dużo wskazuje na to, że czynniki zewnętrzne będą sprzyjać dezinflacji. Wydaje się więc, że obecny poziom stóp procentowych jest adekwatny i będzie stabilizował sytuację. Natomiast obecne zaburzenia na rynkach finansowych wskazują, że ogłoszenie ostatecznej pauzy w cyklu podwyżek stóp jest jeszcze stanowczo przedwczesne” - dodał.

Lepiej niż listopadowa, ale na fajerwerki za wcześnie

Dąbrowski ocenił, że marcowa projekcja NBP, w odniesieniu do inflacji, wygląda lepiej niż listopadowa, z inflacją wchodzącą w pasmo dopuszczalnych odchyleń od celu w II poł. 2025 r.

Członek RPP liczy na impuls dezinflacyjny ze strony działań głównych banków centralnych.

"Dodatkowo EBC i Fed podniosły kolejny raz stopy procentowe, nawet trochę nieoczekiwanie, bo w związku z silnymi turbulencjami na rynku w pewnym momencie wydawało się, że cykl podwyżek w USA może być zakończony. Kolejne podwyżki stóp głównych banków centralnych będą stanowiły bardzo silny impuls dezinflacyjny, który przeniesie się ostatecznie na Polskę, więc kolejna projekcja prawdopodobnie będzie jeszcze lepsza w odniesieniu do CPI" - powiedział.

Kolejne posiedzenie RPP przed nami

RPP zbiera się na posiedzeniu decyzyjnym w dn. 4-5 kwietnia.

W połowie marca prezes NBP Adam Glapiński przekazał, że kolejne podwyżki stóp stają się coraz mniej prawdopodobne, ale jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby zacząć dyskutować o ich ewentualnych obniżkach.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy po marcowych konsultacjach z polskimi władzami rekomendował, że RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp i komunikować utrzymanie restrykcyjnego nastawienia w polityce pieniężnej. Według MFW, RPP powinna też komunikować, że dyskusja o obniżkach stóp jest przedwczesna.

Od października RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie - referencyjna wynosi 6,75 proc.

