Dąbrowski [RPP]: Jeżeli utrzyma się silny spadek CPI, RPP po wakacjach może rozważać obniżki stóp

Inflacja spada szybciej, niż zakładaliśmy. Dlatego jeśli utrzyma się tempo, to RPP po wakacjach może bardzo poważnie rozważać obniżanie stóp procentowych – wskazał w sobotę w Polsat News członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski.

fot. Godlikeart / / Shutterstock

„Ponieważ inflacja spada szybciej, niż zakładaliśmy, to najprawdopodobniej ona już po wakacjach osiągnie poziom jednocyfrowy, bo spadła w zasadzie o ok. 4 pkt. proc. w ciągu 2 miesięcy. […] byłbym nieodpowiedzialny, gdybym mówił, że coś na pewno wystąpi w sferze nauk społecznych, ale można obserwować procesy, które przyspieszają albo zwalniają i te procesy spadającej inflacji bardzo przyspieszyły. Jest duże prawdopodobieństwo, że już po wakacjach ona będzie jednocyfrowa. W związku z tym już po wakacjach myślę, że Rada będzie bardzo poważnie rozpatrywała obniżanie stóp procentowych” – powiedział Dąbrowski.

„Trend (spadku inflacji – PAP) stał się bardziej stromy, coś co było określone, że inflacja spada na łeb na szyję, ten trend jest bardzo szybki. Przy takim spadkowym trendzie w zasadzie prawdopodobieństwo podnoszenia stóp procentowych jest w tej chwili zbliżone do zera. Nie ma sensu w tej chwili podnosić stóp procentowych. Jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli te procesy się zachowają, to raczej Rada po wakacjach będzie rozważała obniżanie stóp procentowych. Ale to jest decyzja kolegialna, to nie jest moja jednoosobowa decyzja” – dodał.

Dąbrowski wskazał, że scenariusz 7-proc. inflacji pod koniec roku wydaje się nawet pesymistyczny, a być może w pewnych sytuacjach może być jeszcze lepszy.

Inflacja w kwietniu wstępnie wyniosła 14,7 proc., wobec 16,1 proc. w marcu i 18,4 proc. w lutym. (PAP Biznes)

