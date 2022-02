Nadchodzi nowy standard telewizji naziemnej. Jak uniknąć kupowania nowego telewizora?

/ thetaXstock

Najnowszy standard obierania cyfrowej telewizji naziemnej to jeszcze lepsza jakość obrazu i dźwięku. Niestety, jak to bywa z nowymi technologiami, pojawia się sporo pytań dotyczących przede wszystkim wymagań technicznych. Czy starsze telewizory przestaną działać? Czy da się uniknąć wydawania pieniędzy? Odpowiadamy.

Czym jest DVB-T2/HEVC

DVB-T2/HEVC to najnowsza technologia przesyłu telewizji naziemnej, która wejdzie do powszechnego użytku już w tym (2022) roku. W niektórych krajach UE z powodzeniem ta technologia już funkcjonuje od jakiegoś czasu.

W praktyce w momencie przepięcia naszego lokalnego nadajnika z technologii DVB na DVB-T2/HEVC będziemy musieli samodzielnie ponownie przeszukać od nowa kanały w naszym telewizorze, aby cieszyć się większą liczbą kanałów telewizyjnych w lepszej jakości (HD, UDH i 4K). Nowy standard to nie tylko lepsza jakość obrazu, ale również dźwięku, który dostępny będzie w standardzie Dolby Digital Plus (E-AC-3).

Zgodnie z informacją rządową wprowadzanie nowego standardu podzielone będzie na 4 etapy:

etap 1: od 28 marca 2022

etap 2: od 25 kwietnia 2022

etap 3: od 23 maja 2022

etap 4: od 27 czerwca 2022

Jak sprawdzić, czy mój telewizor odbiera standard DVB-T2/HEVC?

Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie, czy nasz telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału w technologii DVB-T2 będzie wyszukanie specjalnego programu. Podczas wyświetlania tego kanału będziemy mogli usłyszeć komunikat mówiący o tym, że jeśli w tej chwili widzimy obraz i słyszymy dźwięk, to nasz odbiornik spełnia standardy. Jeśli obraz przykładowo będzie czarny, to niestety będziemy musieli znaleźć inny sposób. W moim przypadku LG z 2014 roku nie odbiera sygnału w DVB-T2 J.

Innym rozwiązaniem może być poszukanie tej informacji na stronie producenta naszego telewizora. Może mieć specjalną wyszukiwarkę w tym celu lub po prostu będziemy musieli prześledzić dokładnie specyfikację techniczną naszego modelu.

Jeszcze jednym sposobem na sprawdzenie zgodności telewizora z technologią DVB-T2/HEVC jest prosta w obsłudze wyszukiwarka na stronie https://telewizjanaziemna.pl/. Oprócz sprawdzenia naszego modelu znajdziemy tam dużo przydatnych informacji dotyczących nowej technologii przesyłania sygnału telewizyjno-radiowego.

Jak uniknąć kupowania nowego telewizora?

Jeśli nasz model telewizora jednak nie spełnia wymaganych kryteriów technologicznych, aby z powodzeniem odbierać sygnał DVB-T2, możemy skorzystać z dwóch rozwiązań. Pierwszym i najbardziej oczywistym wydaje się zakupienie nowego odbiornika, lecz w zależności od rozmiaru i standardu jest to spora inwestycja. Drugim rozwiązaniem i o wiele tańszym jest zakupienie specjalnej przystawki, która spowoduje, że nasz „stary” telewizor będzie z powodzeniem wyświetlał programy w najwyższej jakości. Jest to rozwiązanie o wiele tańsze oraz de facto bardziej ekologiczne, ponieważ dajemy niejako drugie życie zasłużonemu urządzeniu.



Którą przystawkę/dekoder do TV wybrać?

Jeśli chodzi o same dekodery DVB-T2, to są to niewielkich rozmiarów urządzenia z pilotem to przełączania kanałów. Ich ceny oscylują w okolicach ok. 100-200 zł (w najpopularniejszych sklepach RTV AGD). Aby to rozwiązanie zadziałało, do dekodera musi podłączyć zwykłą antenę telewizyjną, a następnie dekoder połączyć z telewizorem np. kablem HDMI.

Jeśli dodatkowo chcemy przerobić nasz wysłużony telewizor w Smart TV, to możemy do niego dokupić przystawkę multimedialną. Dzięki niej podłączymy telewizor z internetem, gdzie będziemy mogli przeglądać strony WWW i korzystać z aplikacji streamingowych (Netflix, You Tube, HBO GO, Amazon Prime, itp.), a wszystko sterowane smartfonem lub dodatkowym pilotem. Takie urządzenia oferuje Google Chromecast, Xiaomi MI Box, Savio TV lub Apple TV.



Jak zdobyć dodatkową gotówkę na przystawkę?

Ciekawym sposobem na zdobycie dodatkowych środków jest korzystanie z promocji bankowych. Na czym to polega? Banki, zachęcając nowych klientów do założenia konta osobistego czy wyrobienia karty kredytowej, oferują premie za spełnienie określonych warunków aktywności. Przykładowo wystarczy otworzyć konto osobiste, wyrażając zgody marketingowe i wykonać wskazaną ilość transakcji i zapewnić wpływy gotówki na ten rachunek. W zamian możemy otrzymać nagrodę w gotówce lub vouchery do wykorzystania w popularnych sklepach.

