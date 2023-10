Jeden z domów maklerskich kończy działalność po 15 latach. BOŚ ma ofertę dla jego klientów

Dom Maklerski Banku BPS wypowiedział umowy swoim klientom po 15 latach działalności. Preferencyjną ofertę przygotował dla nich DM BOŚ.

fot. Scott Mulligan / / Shutterstock

Według sierpniowych danych z KDPW Dom Maklerski Banku BPS obsługiwał 6 785 rachunków, ale liczba klientów regularnie się zmniejszała i w ciągu ostatniego roku spadła o 43 konta. Umowy pomiędzy spółką a inwestorami przestaną obowiązywać z dniem 31 października. Ostatnie transakcje będzie można zawierać do 26 października włącznie. Tego dnia tuż po zakończeniu sesji dom maklerski anuluje wszystkie niezrealizowane zlecenia.

Jeżeli klient nie opróżni swojego rachunku, BPS może sprzedać znajdujące się na nim papiery wartościowe w ciągu 14 dni od dnia, w którym wypowiedzenie umowy wchodzi w życie (31 października). Transakcja zostanie przeprowadzona po cenie umożliwiającej jej zawarcie. Pieniądze ze sprzedaży z pozostałymi środkami na rachunku trafią do klientów przekazem pocztowym na stały adres zamieszkania.

Otwórz rachunek inwestycyjny BOSSA w DM BOŚ »

DM Banku BPS deklaruje, że umożliwi klientom bezpłatne przeniesienie papierów wartościowych oraz środków pieniężnych do wskazanego podmiotu. Specjalną ofertę dla osób kończących współpracę z BPS przygotował BOŚ. Oba domy maklerskie zawarły w tej sprawie porozumienie i oświadczenie prezesa Bossy wraz z opisem proponowanych warunków trafiły do klientów BPS w tym samym mailu co wypowiedzenie umowy.

Szanowni Państwo, według niektórych jedyną stałą jest zmienność. Zmienność świata i rynku wpisana jest na stałe w otaczającą nas rzeczywistość. Zmiany nie omijają nikogo – także Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. („Spółka”, „Dom Maklerski"). Od momentu utworzenia Spółki – czyli od piętnastu lat – staraliśmy się być przyjazną, rzetelną i przejrzystą częścią rynku kapitałowego. Wierzyliśmy, że wartości wyniesione ze świata spółdzielczości są potrzebne naszym Klientom i zostaną przez nich docenione. Tak też się stało. Spółka rozwinęła w tym czasie działalność, jej skalę, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, dzieląc się sukcesem z naszymi najważniejszymi partnerami – z Państwem. Niestety: zmieniające się okoliczności wymusiły wprowadzanie zmian organizacyjnych i prawnych w funkcjonowaniu Spółki. Powoduje to konieczność zmodyfikowania prowadzonej działalności – a w konsekwencji zakończenia szeregu relacji kontraktowych, w tym – wypowiedzenia przedmiotowej Umowy. Wspomnieliśmy wyżej, że Klienci byli i są dla naszej Spółki najważniejsi. Dlatego też zadbaliśmy, aby każdy z Państwa miał możliwość dalszej obsługi maklerskiej na najwyższym poziomie. Stąd zawarcie przez Spółkę porozumienia z jednym z renomowanych podmiotów świadczących szeroki zakres usług maklerskich – Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („DM BOŚ”). Zgodnie z ustaleniami z DM BOŚ, każdy Klient otrzyma zaświadczenie określające charakter umowy zawartej ze Spółką oraz wysokość wynagrodzeń (opłat i prowizji) Domu Maklerskiego, należnych na jej podstawie. Dysponując takim zaświadczeniem i zgłaszając się do DM BOŚ w terminie do \ końca listopada bieżącego roku, będzie możliwe zawarcie umowy z DM BOŚ na warunkach cenowych zbliżonych do tych obowiązujących z naszą Spółką, na zasadach określonych w ofercie DM BOŚ przygotowanej dla Klientów Domu Maklerskiego. - czytamy w mailu wysłanym do klientów DM Banku BPS.

Oferta BOŚ dla klientów BPS

Prowizje przy zleceniach na GPW w ofercie Domu Maklerskiego Banku BPS były niższe niż w DM BOŚ. Prowizja minimalna wynosiła 3 zł, a procentowa 0,16%. Z takiej samej oferty będą mogli korzystać do końca 2024 roku wszyscy klienci BPS, którzy przeniosą rachunki do DM BOŚ. Broker nie pobierze też opłat za przyjęcie ich papierów wartościowych. Jeśli jego oferta nie spełni oczekiwań dawnych klientów BPS, dom maklerski umożliwi im bezpłatne przeniesienie aktywów do innego biura do 30 kwietnia (nie dotyczy zagranicznych instrumentów i zagranicznych brokerów).

Do 30 czerwca 2024 roku byli klienci DM BPS otrzymają także od BOŚ darmowo pakiet Zielony1, w ramach którego dom maklerski oferuje dostęp do platform bossaStatica Trader i TradingView oraz zagraniczne notowania. DM BOŚ udostępnia więcej instrumentów niż DM BPS. Jego klienci mogą kupować akcje i ETF-y na 8 zagranicznych rynkach i również na rachunkach emerytalnych IKE/IKZE.

Z oferty mogą skorzystać osoby, które dostarczą dokument potwierdzający obowiązującą umowę o świadczenie usług maklerskich zawartą z Domem Maklerskim Banku BPS SA do 30 listopada 2023 roku i zawrą umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA. Z promocji nie będą mogli skorzystać klienci DM BPS, którzy posiadali jednocześnie konta w DM BOŚ i zawarli na nich przynajmniej jedną transakcję od początku 2023 roku lub zamknęli w tym okresie swój rachunek.

Otwórz rachunek inwestycyjny BOSSA w DM BOŚ »