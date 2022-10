DM BOŚ wskazał nowe TOP PICKS

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 7 października, wskazali spółki, które w ich opinii będą się zachowywać lepiej i gorzej od rynku.

Wśród spółek, które będą się zachowywać lepiej od rynku, analitycy DM BOŚ wymieniają: 11 bit studios, AB, Asbis, Asseco Poland, Big Cheese Studio, Budimex, Eurocash, Eurotel, InterCars, LiveChat, LPP, Mirbud, Orange PL, PCC Rokita, PKN, PlayWay, Selvita, Unimot i Vercom.

Z kolei spółki, które będą się zachowywać gorzej od rynku to BAH, Mercator, Neuca.

Analitycy sądzą, że w sezonie wyników za trzeci kwartał 2022 roku czeka nas wyraźne spowolnienie (w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r.) tempa wzrostu rdr zbiorczych powtarzalnych zysków spółek oraz zawężenie (w porównaniu do poprzednich kwartałów) grona firm zdolnych do poprawy w ujęciu rdr swych znormalizowanych zysków.

Wśród sektorów, które prawdopodobnie zanotują spadek znormalizowanych zysków w trzecim kwartale 2022 r. DM BOŚ widzi sektor chemiczny, materiałów budowlanych, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego i bankowy, wskazując że ten ostatni prawdopodobnie odczuje duży spadek na poziomie operacyjnym (o połowę), a jego wynik netto zbliży się do 0), natomiast sektory budowlany, dystrybutorów sprzętu IT, nieruchomości oraz TMT powinny wygenerować zyski zbliżone do ubiegłorocznych.

"Powtarzalne zyski w sektorze energetycznym i dóbr konsumpcyjnych powinny umiarkowanie wzrosnąć względem analogicznego kwartału ub. roku, a w przypadku spółek wydobywczych i sektora dóbr podstawowych ten wzrost rdr powinien być wyraźny (o ok. 40-50 proc). Wg naszych prognoz, sektor paliwowy powinien po raz kolejny zanotować spektakularny wzrost zysków (ponad dwukrotny w ujęciu rok/rok)" - napisano.

Wśród spółek, które mogą zaskoczyć rynek „na plus” wynikami za trzeci kwartał 2022 r. DM BOŚ wskazuje: Asbis, Big Cheese Studio, Budimex, CD Projekt, LPP, Selvita i Vercom. Natomiast CCC, Ferro, Neuca i VRG mogą – zdaniem analityków – rozczarować rynek swoimi wynikami.

