DM BOŚ pokazał nowe top picks

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 2 września wskazali spółki, które w ich opinii będą się zachowywać lepiej i gorzej od rynku.

Wśród spółek, które będą się zachowywać lepiej od rynku, analitycy DM BOŚ wymieniają: AB, Action, Asseco Poland, Arctic Paper, Big Cheese Studio, Eurocash, Eurtel, InterCars, JSW, LiveChat, LPP, Mirbud, Orange PL, PCC Rokita, PKN Orlen, PlayWay, Selvita, Unimot i Votum.

Z kolei spółki, które będą się zachowywać gorzej od rynku, wymieniają BAH, CD Projekt i Mercator.

Chociaż sezon wyników za II kwartał 2022 roku na GPW jeszcze trwa, to analitycy DM BOŚ podjęli próbę ich podsumowania.

"Najkrócej ujmując w II kwartale br. widzimy spektakularne – najwyższe w historii – zbiorcze znormalizowane zyski korporacyjne dzięki wysokim cenom surowców oraz podwyżkom stop procentowych widocznych w przychodach banków. Niemniej należy tutaj poczynić trzy uwagi. Po pierwsze, taka „erupcja” zbiorczych zysków będzie najprawdopodobniej „łabędzim śpiewem” obserwowanego po pandemii ożywienia gospodarczego, a w nadchodzących kwartałach zbiorcze zyski korporacyjne najprawdopodobniej nie sięgną tego rekordowego poziomu w warunkach spowalniającej gospodarki" - napisano w raporcie.

"Po drugie, po raz pierwszy od IV kw. 2018 roku zbiorcze kwartalne zyski prawdopodobnie będą niższe od naszych oczekiwań zbudowanych na podstawie prognoz dla pojedynczych spółek (w poprzednich 13 kwartałach nasze oczekiwania były przebijane – w różnym zakresie, a w okresie IV kw. 2021 – I kw. 2022 znacząco). Po trzecie, w trwającym sezonie wyników po raz pierwszy od 3 lat (czyli od II kw. 2019 roku) liczba spółek zaskakujących swymi wynikami in minus jest wyższa od liczby spółek zaskakujących swymi wynikami in plus, choć proporcja spółek zdolnych do poprawy swych powtarzalnych zysków w ujęciu rok/rok jeszcze nie pogorszyła się" - dodano.

Depesza jest skrótem raportu DM BOŚ. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 2 września, o godzinie 18:45.

W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

