DM BOŚ podwyższył rekomendację dla CD Projektu

Analitycy DM BOŚ, w raporcie miesięcznym z 13 kwietnia, podwyższyli rekomendację dla CD Projektu do "trzymaj".

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

"Podwyższamy rekomendacje dla CD Projektu: długoterminową fundamentalną do »trzymaj« (poprzednio »sprzedaj«) z powodu domknięcia luki wycenowej i krótkoterminową relatywną do »przeważaj« (poprzednio »niedoważaj«), zważywszy na zbliżającą się kampanię marketingową dodatku Phantom Liberty, która powinna wesprzeć kurs akcji spółki. Podwyższamy również krótkoterminową rekomendację relatywną dla Mangaty do »przeważaj« (poprzednio »neutralnie«), gdyż zbliżające się ogłoszenie prognozy zarządu na 2023 rok może spotkać się pozytywną reakcją inwestorów wspierającą kurs akcji" - napisano w raporcie.

Analitycy zmienili skład portfela na nadchodzący miesiąc, usuwając z listy długich pozycji: InterCars, Handlowy i JSW, a wprowadzając Millennium, Votum, Grodno, 11 bit studios, Neukę i Mangatę. Z listy spółek, które mogą zachowywać się gorzej od rynku, usunięto Mercator, nie wprowadzając żadnego nowego podmiotu.

Depesza jest skrótem raportu DM BOŚ. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 13 kwietnia 2023 r. o godz. 7:40. W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

