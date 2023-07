DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla akcji CD Projektu

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 19 lipca, podwyższyli cenę docelową dla akcji CD Projektu do 152 zł ze 112 zł, podtrzymując rekomendację "trzymaj".

"Nasza 12-miesięczna wycena docelowa dla spółki rośnie do 152,0 zł na akcję pod wpływem (i) założenia niższego WACC w okresie oznaczonym do 12,1 proc. (poprzednio 14,2 proc.) ze względu na obniżenie stopy wolnej od ryzyka i premii za ryzyko dla kraju, (ii) pewnych zmian prognoz oraz (iii) przesunięcia do przodu horyzontu wyceny w czasie" - napisano w raporcie.

"Uważamy, że po ostatnich wzrostach kursu akcji spółka jest wyceniona odpowiednio, dlatego podtrzymujemy rekomendacje: długoterminową fundamentalną +Trzymaj+ i krótkoterminową relatywną (do rynku) +Neutralnie+" - dodano.

DM BOŚ prognozuje, że w II kw. 2023 roku spółka miała 148,5 mln zł przychodów, 31,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 24,7 mln zł zysku netto.

Depesza jest skrótem raportu DM BOŚ. Pierwsze rozpowszechnienie raportu, którego autorem jest Tomasz Rodak, nastąpiło 19 lipca 2023 r. o godz. 17:50. W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

