DM BOŚ podwyższył cenę docelową LPP do 14.380 zł

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 11 kwietnia, podwyższyli cenę docelową akcji LPP do 14.380 zł z 13.020,2 zł poprzednio, utrzymując rekomendację "kupuj".

Raport wydano przy kursie 10.870 zł.

"Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do LPP. Popyt w segmencie niższym rynku odzieżowego w Europie Środkowej jest mocny; do Polski/ Rumunii/ Węgier/ Słowacji napłynęło już 2,6 mln/ 700 tys./ 400 tys./ 300 tys. uchodźców z Ukrainy, co wpływa na wzrost popytu na odzież o niższej cenie, zwłaszcza dla dzieci. Presja płacowa ustąpiła, przynajmniej na chwilę obecną, a koszty spedycji kontenerów nieco zmalały" - napisano w rekomendacji.

