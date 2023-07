DM BOŚ podniósł cenę docelową dla akcji DataWalk

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 4 lipca, podwyższyli cenę docelową dla akcji DataWalk do 122 zł z 73 zł, podnosząc rekomendację do "kupuj" z "trzymaj".

Raport został sporządzony przy kursie 65,3 zł.

"Należy zauważyć, że sentyment do spółek wzrostowych, działających w obszarze analizy danych, mocno się poprawił w ostatnich miesiącach za sprawą pozytywnego nastawienia inwestorów do tematyki AI (sztucznej inteligencji) oraz obniżki oczekiwań inflacyjnych (i kosztu pieniądza). Od maja tego roku, kiedy wydaliśmy nasz ostatni raport, mediana mnożników EV/ sprzedaż na lata 2023-2025 w grupie porównawczej wzrosła średnio o około 70 proc. Przy niezmienionych prognozach dla DataWalk przekłada się to wprost na naszą wycenę w horyzoncie 12 miesięcy, która rośnie o 67 proc. do 122 zł na akcję (poprzednio 73 zł na akcję), implikując około 90 proc. potencjału wzrostowego" - napisano w raporcie.

Jak dodano, akcje DataWalk nie były dotychczas beneficjentem poprawy sentymentu.

"Zważywszy na pozytywne wieści płynące ostatnio ze spółki (w tym uwolnienie mocy inżynieryjnych, dynamiczne wzrosty lejka sprzedażowego oraz nowe kontrakty), liczymy na wzrost liczby i wartości podpisanych kontraktów w najbliższych okresach oraz powrót do mocnych pozytywnych dynamik sprzedaży poczynając od III kw. 2023 r." - napisano.

Analitycy zakładają, że w miarę ujawniania nowych kontraktów kurs akcji DataWalk stanie się beneficjentem poprawy sentymentu inwestorskiego do spółek wzrostowych.

DM BOŚ podtrzymuje prognozy wzrostu przychodów spółki na poziomie 20 proc./ 50 proc./ 70 proc. w latach 2023/ 2024/ 2025.

Raport został opracowany na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Tomasz Rodak, nastąpiła 5 lipca o godz. 8.20.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczono plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

