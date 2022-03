DM BOŚ podniósł cenę docelową dla JSW do 100 zł

Asbis obniżył minimalną cenę akcji w skupie do 1 zł

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o obniżeniu minimalnej ceny akcji w skupie do 1 zł oraz o zwiększeniu do 2 mln liczby akcji, które mogą zostać nabyte przez spółkę - poinformował dystrybutor sprzętu IT.